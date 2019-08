Titans 2: Minka Kelly svela il nuovo look di Dove su Instagram

Minka Kelly ha fatto ritorno su Instagram per svelare il nuovo look in abiti civili di Dove in Titans 2.

Minka Kelly ha svelato il look di Dove, il suo personaggio, in Titans 2. Dove, alias Dawn Granger, parte del duo di vigilanti formato con Hawk, avrà un ruolo preminente nella seconda stagione della serie tv DC Universe.

Per celebrare il suo ritorno, Minka Kelly ha postato una foto di Dawn Granger in abiti casual e non nel costume da vigilante. L'attrice ha inoltre menzionato che il direttore della fotografia Boris Mojsovski dirigerà un episodio dello show.

In precedenza Minka Kelly aveva postato uno scatto dietro le quinte con un adorabile cucciolo in braccio, probabilmente non Krypto, che dovrebbe comparire nella seconda stagione di Titans.

Nei nuovi episodi di Titans dovremmo vedere Hawk e Dove dare la caccia a Jason Todd. Il mese scorso la lavorazione della seconda stagione di Titans si è interrotta a causa di un incidente mortale avvenuto sul set in cui ha perso la vita il coordinatore degli effetti speciali Warren Appleby.

I nuovi episodi di titans faranno ritorno il 6 settembre sul servizio streaming DC Universe.