Titans 2: incidente mortale sul set, le riprese sono state interrotte

Le riprese di Titans, la serie prodotta per DC Universe, sono state interrotte dopo un incidente mortale avvenuto durante le prove di una sequenza d'azione. A perdere la vita è stato il coordinatore degli effetti speciali Warren Appleby, come ha confermato la produzione dando l'annuncio della triste notizia.

La produzione di Titans, dopo quanto accaduto sarà sospesa per due giorni. Le prime notizie dal set parlano di un incidente avvenuto durante le prove di una sequenza d'azione. Inaspettatamente un pezzo dell'auto utilizzata si è staccato dal veicolo e ha colpito il coordinatore degli effetti speciali.

Un portavoce di Warner Bros. ha dichiarato: "Abbiamo il cuore spezzato e siamo devastati dalla morte di un nostro prezioso collega, il coordinatore degli effetti speciali Warren Appleby, dopo un incidente avvenuto durante la preparazione e le prove di una delle prossime scen e. Warren è amato da tutte le persone che hanno lavorato con lui nei suoi incredibili 25 anni di carriera nel settore televisivo e cinematografico. I produttori esecutivi e l'intera famiglia di Titans, Warner Bros. Television Group e DC Universe vogliono esprimere le nostre più profonde condiglianze, l'amore e il sostegno alla famiglia e agli amici di Warren in questo momento difficile".

Titans (di cui potete leggere la nostra recensione) racconta la storia del gruppo di supereroi guidato dall'ex braccio destro di Batman, Robin/Dick Grayson (Brenton Thwaites), e composto anche da Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter). Nella seconda stagione verrà introdotto anche il villain Slade Wilson/Deathstroke, parte affidata a Esai Morales.

Iain Glenm nella seconda stagione, sarà Bruce Wayne in una versione più matura del personaggio che combatte ormai da decenni per mantenere al sicuro la città di Gotham. Batman cercherà di riallacciare il rapporto con Dick Grayson e i due proveranno a dare vita a una nuova dinamica, mentre Wayne cercherà di aiutare il suo ex aiutante e gli altri Titans a raggiungere i propri obiettivi.