Titanic: la storia della "vera" Rose, Beatrice Wood

Il personaggio di Rose interpretato in Titanic da Kate Winslet è ispirato in parte alla storia vera di Beatrice Wood.

Il personaggio di Rose nel film Titanic, interpretato da Kate Winslet nel cult cinematografico, è in parte ispirato a Beatrice Wood, una persona realmente esistita.

La donna, nel 1912, era in viaggio sul transatlantico e ha vissuto in prima persona i drammatici eventi che hanno portato alla morte di due terzi dei passeggeri e dell'equipaggio.

Titanic, distribuito nelle sale nel 1997, è in parte ispirato all'autobiografia scritta da Beatrice Wood. James Cameron stava leggendo il libro durante lo sviluppo del film e infatti, come Rose, la donna era cresciuta in una famiglia benestante e aveva un grande interesse per l'arte. Beatrice era inoltre un'artista attiva nel campo dell'astrattismo e dell'avant-garde, oltre a essere una grande fan di Monet come la versione cinematografica interpretata da Kate Winslet.

Wood aveva circa 100 anni all'epoca della realizzazione del lungometraggio, e aveva una personalità particolarmente determinata e aperta a realtà diverse da quelle approvate dalla società dell'epoca. Beatrice era infatti uno spirito un po' ribelle e distante dal mondo conservatore in cui era cresciuta.

La donna non ha però vissuto una storia d'amore a bordo del Titanic, pur trovandosi alle prese di una relazione simile a quella tra Rose e Jack con uno scienziato di origine indiana, ostacolata dalle loro differenze culturali.

Beatrice Wood è morta nel 1998, dopo aver conosciuto James Cameron e aver contribuito, in parte, alla creazione di Titanic.