Titanic, il "ragazzino irlandese": "Ricevo ancora royalty per il film"

Il bambino irlandese della terza classe che muore insieme a sua madre e sua sorella in Titanic ha raccontato di ricevere ancora compensi regolari per il film di James Cameron.

Nel corso di un'intervista con Business Insider, il ragazzo - che ora ha 30 anni - ha raccontato la sua esperienza in Titanic e ha detto di percepire ancora royalty a cadenza quadrimestrale. Reece Thompson lavora in qualità di direttore marketing del Brian Head Resort, in Utah, e ha raccontato: "Si tratta di una cosa strana perché non penso più a quell'esperienza. Ogni tanto, però, mi arrivano 100 dollari in più e capisco che si tratta delle royalty. Quindi penso: 'Wow, figo, ecco un piccolo extra!'".

A proposito dell'esperienza di attore in Titanic, il ragazzo ha detto: "Mia mamma tifava per farmi prendere parte al film e diceva sempre: 'Beh, proviamo. Magari il film farà schifo ma sarà pur sempre una bella esperienza'. Poi Titanic è letteralmente esploso in tutto il mondo! Recitare in quel film non è stata una cattiva idea!".

All'epoca, Reece Thompson ha ricevuto un compenso di 30mila dollari per prendere parte al film. Tale cifra è stata conservata in un conto e ha garantito al ragazzo un'istruzione, le spese per la patente e per la vita lontano da casa dei genitori. Ovviamente, il salario è ben lontano dai 2 milioni di dollari dati a Kate Winslet e dei 2 milioni e mezzo con cui è stato pagato Leonardo DiCaprio.

Il ragazzo ha raccontato che, subito dopo la release del film, le sue royalty ammontavano a migliaia di dollari, poi scese a poche centinaia di dollari con il passare del tempo. Il titolo è arrivato in VHS e in DVD tra il 1998 e il 1999 ed è stato nuovamente distribuito in DVD e in blu-ray tra il 2005 e il 2012, nuovi periodi in cui Reece Thompson ha ricevuto importanti versamenti. Al momento, Titanic è uno di quei film ad aver guadagnato più di 2 miliardi di dollari in tutto il mondo.