Titanic: "Leonardo DiCaprio e Kate Winslet erano sconosciuti", la frase fa discutere

Titanic è al centro di una nuova critica causata dalla dichiarazione, compiuta da Céline Sciamma, in cui si sostiene che Leonardo DiCaprio e Kate Winslet non fossero famosi quando sono stati scelti da James Cameron come protagonisti.

Le parole della regista, ovviamente, hanno causato qualche critica e persino molta ironia, ricordando come le due star avessero già girato molti progetti apprezzati e conosciuti, dalla critica e dal pubblico.

A dare il via alle polemiche sono state le parole di Céline Sciamma riportate da un'intervista pubblicata su Vox in cui accenna anche al film cult. La regista sostiene: "Titanic è stato il successo più grande e perché è totalmente queer. Leonardo DiCaprio era totalmente androgino all'epoca. Lui e Kate Winslet erano entrambi sconosciuti, non erano star, quindi non c'era tra di loro una dinamica fondata sul potere. Se guardate la scena di sesso in Titanic lei è sopra ed è lui che è totalmente fragile e insicuro. Penso sia stato un enorme successo perché è una storia d'amore con uguaglianza ed emancipazione".

Online si è però immediatamente scatenata la reazione dei fan delle due star del film diretto da James Cameron ricordando che Leonardo DiCaprio aveva persino ottenuto la sua prima nomination agli Oscar grazie a Buon compleanno, Mr. Grape e aveva girato Romeo + Giulietta, film in grado di incassare ben 147 milioni di dollari in tutto il mondo e che lo aveva reso un idolo delle teenager a livello internazionale, conquistando numerose copertine di prestigiose riviste come Vanity Fair e Premiere.

Leonardo, inoltre, aveva già recitato in sitcom popolari del calibro di Genitori in blue jeans e Parenthood, film accanto a Robert De Niro, Sharon Stone, Meryl Streep, Gene Hackman e David Thewlis. Tra i registi che lo avevano scelto per i propri progetti c'erano inoltre Sam Raimi, Jerry Zaks e Agnieszka Holland.

Kate Winslet era a sua volta già stata nominata agli Oscar, grazie alla sua performance in Ragione e sentimento nel 1995, e aveva conquistato la fama grazie a Creature del cielo.