Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler è di nuovo Happy Gilmore nel trailer del sequel Netflix

Adam Sandler torna sul campo da golf nei panni di Happy Gilmore nel trailer di Un tipo imprevedibile 2, che rivela anche che l'atteso sequel sarà disponibile in streaming dal 25 luglio su Netflix.

Mentre la sinossi di Netflix per questo atteso sequel mantiene il mistero sulla trama (annunciando semplicemente: "Happy Gilmore è tornato!"), il filmato mostra il personaggio di Sandler avere qualche dubbio nell'affrontare alcuni pesi massimi della PGA, ma fa comunque ritorno sul campo da golf con fiducia e ovviamente si scatena l'inferno.

Oltre a Sandler tornano anche alcuni dei membri del cast originale come Julie Bowen, Christopher McDonald e Ben Stiller, mentre fanno il loro ingresso new entry come Bad Bunny, Travis Kelce e le figlie di Sandler, Sadie e Sunny. Nel film compaiono anche i veri golfisti professionisti John Daly, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau in alcuni camei.

Un sequel a lungo atteso dai fan di Adam Sandler

Un tipo imprevedibile 2: Christopher McDonald e Adam Sandler in un'immagine del sequel

Il comico americano aveva anticipato brevemente il film l'anno scorso durante un'apparizione al Tonight Show, affermando: "È buono. Abbiamo lavorato molto sulla sceneggiatura. Non volevamo deludere nessuno. La gente me lo chiede da molto tempo. Siamo davvero entusiasti. Abbiamo scritto a raffica. Molti golfisti sono stati molto gentili e ne faranno parte".

Murder Mystery 2: Jennifer Aniston e Adam Sandler in una foto

Kelce, la star della NFL che ultimamente sta facendo breccia nel mondo di Hollywood, avendo recitato nella serie FX di Ryan Murphy Grotesquerie e nell'imminente film d'azione della Lionsgate Loose Cannons, ha dichiarato nel suo podcast lo scorso maggio che avrebbe fatto di tutto per apparire nel sequel di Un tipo imprevedibile.

Kyle Newacheck, che aveva già diretto Sandler in Murder Mystery di Netflix, ha diretto Un tipo imprevedibile 2. Il sequel è stato co-scritto da Sandler e da Tim Herlihy, autore del film originale, mentre il regista del cult Dennis Dugan è tornato in veste di produttore esecutivo.