Timothée Chalamet: 'Wonka è il film preferito dei miei genitori tra quelli che ho girato'

Durante una recente intervista Timothée Chalamet ha svelato che il suo ultimo film Wonka, in cui veste i panni dell'estroso chocolatier, è il preferito dai suoi genitori per un motivo molto speciale.

Timothée Chalamet ha svelato che Wonka è il film preferito dai suoi genitori tra quelli in cui ha recitato per un motivo speciale. Durante un'intervista con USA Today in occasione dell'uscita del film Wonka diretto da Paul King, in cui Chalamet interpreta i panni dell'estroso chocolatier frutto della penna di Roald Dahl nel libro Charlie e la fabbrica di cioccolato (di cui Wonka è prequel), la giovane star ha raccontato il legame emozionale che ha con il film.

Chalamet ha rivelato che è stato emozionante per lui girare Wonka perché ha dedicato la sua performance nel musical a Sandy Faison, sua ex insegnante alla LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, e alla nonna, morta durante le riprese.

Inoltre, l'attore ha rivelato che Wonka è anche il film preferito dai suoi genitori tra quelli che ha girato: "Questo è il progetto preferito di mia madre e mio padre. Sono entusiasti. Dieci anni fa, questo è ciò che volevo fare, film che avessero un tono leggero. Mia madre mi ha sempre incoraggiato a fare una commedia negli ultimi 10, 12 anni. E anche mio padre ha detto: 'Wow. Finalmente hai un sorriso sul viso'".

Wonka, Hugh Grant: "Ho odiato la motion capture, era fastidiosa come una corona di spine"

Wonka

Wonka nasce da un'idea di Paul King, regista già noto per Paddington. Il film racconta la storia di Willy Wonka da giovane che si trasferisce a Londra per aprire la sua cioccolateria e delle avventure che dovrà affrontare per diventare un celebre cioccolatiere di successo. Il prequel ha avuto una calda accoglienza da parte della critica raggiungendo un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes e Paul King pensa già alla possibilità di un sequel per il suo Wonka. Wonka uscità nelle sale italiane il 14 dicembre 2023.