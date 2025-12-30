Marty Supreme: Timothée Chalamet non ha voluto una controfigura ed è stato preso a racchettate sul sedere

Kevin O'Leary ha condiviso un retroscena delle riprese del film diretto da Josh Safdie che gli ha permesso di debuttare come attore.

Nel film Marty Supreme, diretto da Josh Safdie, si può assistere anche al debutto come attore di Kevin O'Leary, star di Shark Tank, che ha rivelato qualche retroscena relativo alla sua esperienza.

Tra le scene che lo hanno visto impegnato sul set c'è anche quella in cui colpisce Timothée Chalamet sul sedere con una racchetta da ping pong.

Cosa accade nella scena di Kevin O'Leary

O'Leary interpreta sul grande schermo il ruolo di Milton Rockwell, un imprenditore che ha sposato l'ex attrice Kay Stone (Gwyneth Paltrow). Il personaggio, nel film Marty Supreme (di cui potete leggere la nostra recensione), viene così coinvolto nei progetti del giovane interpretato da Timothée Chalamet, alla ricerca di successo e fama internazionale.

Marty Supreme: Timothée Chalamet in un'immagine

Non procedete con la lettura se non avete ancora visto il film e non volete spoiler !

Marty Mauser inizia una relazione con Kay, rendendosi conto che Milton potrebbe permettergli di partecipare al campionato del mondo a Tokyo. Per raggiungere il suo obiettivo, tuttavia, dovrà subire un momento umiliante, venendo preso a racchettate sul sedere.

Nessuna controfigura per Chalamet

Kevin, intervistato da Variety, ha rivelato che Chalamet poteva evitare di girare la scena in cui viene colpito, ma la giovane star ha insistito per non avere controfigure.

O'Leary ha raccontato: "Quando è arrivato il momento di colpirlo, c'era a disposizione una controfigura per il sedere. C'era un'altra persona. Chalamet non ha accettato. Ha detto che l'avrebbe girata lui stesso. Non voleva che venisse immortalato il sedere di qualcuno di diverso".

La situazione è diventata ancora più complicata quando la finta racchetta, più morbida rispetto a quella vera, che era stata ideata per i ciak si è rotta. Le riprese di quel momento sono proseguiti per alcune ore, con Safdie che ha chiesto circa 40 ciak fino alle 4 di mattina.

Kevin ha ricordato: "Josh stava dicendo: 'Devi colpirlo più forte'. Lo stavo realmente colpendo".

Quel momento, secondo il suo interprete, era necessario per la storia perché il comportamento di Marty meritava una possibile punizione.

Voi che ne pensate della scena? Era necessaria per la narrazione?