Timothée Chalamet è un campione di ping pong nel trailer di Marty Supreme

A Natale arriverà nei cinema americani il nuovo film diretto da Josh Safdie e il trailer regala qualche anticipazione sulla performance di Timothée Chalamet.

Arriverà nei cinema americani a Natale l'atteso Marty Supreme, il nuovo film diretto da Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet.

A24 ha condiviso oggi il trailer che regala le prime immagini del progetto che si ispira alla storia del giocatore di ping pong Mary Reisman.

Cosa racconta Marty Supreme

Nel film, ambientato negli anni '50, Timothée Chalamet, che si è allenato per mesi prima delle riprese, interpreta Marty Mauser, un giovane che sogna in grande.

Nel trailer lo si vede mentre contatta una star del cinema, parte affidata a Gwyneth Paltrow, da una suite di un prestigioso hotel e cerca di conquistarla.

Marty, in un'altra scena inserita nel filmato, sottolinea invece come il suo scopo lo porti spesso a compiere sacrifici e a impegnarsi totalmente per raggiungere i suoi obiettivi.

Il protagonista condivide inoltre la sua convinzione che il ping pong sarà molto popolare e gli regalerà la fama internazionale.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il film con Chalamet

Nel cast di Marty Supreme ci sono anche Tyler the Creator, Penn Jillette, Fran Drescher, Sandra Bernhard e Abel Ferrara.

Josh Safdie, oltre a essere il regista del film, ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein. I due sono coinvolti inoltre come produttori insieme a Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet e il team di A24.

Secondo quanto riportato da Andreas Wiseman, il budget del film è di circa 70 milioni di dollari, rendendo Marty Supreme una delle produzioni più costose mai realizzate da A24, accanto a The Smashing Machine con Dwayne Johnson, che verrà presentato in anteprima mondiale durante la Mostra del Cinema di Venezia, alla presenza anche del suo protagonista, The Rock, per la gioia dei tanti fan della star del wrestling e dei suoi film.