Wonka: tutto quello che sappiamo sul prequel con Timothée Chalamet

Wonka è il titolo del prequel de La fabbrica di cioccolato, il film tratto dell'amato romanzo del 1964 di Roald Dahl: la nuova pellicola con Timothée Chalamet è stato in lavorazione presso la Warner Bros. dal tardo 2016, e mentre la tanto attesa data di uscita si avvicina, gli spettatori hanno recentemente ottenuto il loro primo sguardo sulla nuova versione dell'iconico cioccolatiere. Sebbene sia ormai noto che il film si concentrerà su un periodo mai visto prima nella storia di Willy Wonka, raccontando la storia delle sue origini, molti dettagli relativi al progetto sono ancora avvolti nel mistero. Proprio per questo motivo online sono state diffuse svariate teorie dei fan di Roald Dahl, e degli spettatori occasionali che hanno apprezzato le passate versioni di Gene Wilder e di Johnny Depp, relative alla nuova pellicola.

Timothée Chalamet in una foto di Wonka

Chalamet (Dune) interpreterà il personaggio principale: l'eccentrico proprietario della fabbrica di cioccolato. Nel corso degli ultimi mesi, oltre al trailer che potete vedere sotto, sono sono state rilasciate anche alcune anteprime e alcuni scatti promozionali. Le foto in questione mostrano Chalamet con il caratteristico cappello a cilindro marrone e il lungo cappotto viola, lo stesso look indossato in precedenza da Wilder nel 1971 e da Depp nel 2005 per le precedenti trasposizioni di Charlie e la Fabbrica di Cioccolato. Ma quando uscirà la pellicola? Chi sono gli altri attori del cast? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul tanto atteso film diretto da Paul King.

La data di uscita di Wonka

Sebbene la data originale fosse il 17 marzo 2023, la data di uscita ufficiale del film è stata in seguito spostata al 15 dicembre 2023, anche se lo studio non ha mai fornito alcuna dichiarazione relativa alla causa del ritardo. Questo nuovo progetto musicale/fantasy è stato inizialmente annunciato nell'ottobre 2016, quando la Warner Bros. ha acquisito i diritti del personaggio di Roald Dahl. I primi a prendere parte al progetto sono stati i produttori David Heyman (Harry Potter) e Michael Siegel (Charlie e la Fabbrica di Cioccolato). In seguito è stato ingaggiato King, che era già in trattative per dirigere Wonka nel febbraio 2018, e Chalamet, il quale è stato scelto per il ruolo principale nel 2021.

Le ultime notizie e le polemiche scatenate dalla pellicola di King

Wonka: una foto del film

Le ultime news relative al film affrontano alcune delle polemiche riguardanti il progetto: la scelta di Hugh Grant come Oompa Loompa, ad esempio, è stata criticata aspramente per aver tolto un ruolo agli attori affetti da nanismo. Il ruolo di Grant nel film lo ritrae con la tipica statura ridotta degli Oompa Loompa visti precedentemente ne La fabbrica di cioccolato. Tuttavia, diversi attori affetti da nanismo hanno obiettato a questa scelta, tra cui George Coppen, il quale ha suggerito che tali scelte fanno sentire tutti gli attori come lui come se fossero "esclusi dall'industria."

La questione è complessa, poiché alcuni hanno fatto notare che gli Oompa Loompa sono personaggi di finzione, quindi non dovrebbe importare quali attori interpretino il ruolo. A sostegno di questa tesi, è diverso menzionare che innumerevoli attori negli ultimi anni hanno esplicitamente condannato il movimento woke, affermando che il ruolo dell'attore è proprio quello di mettersi nei panni di qualcosa di diverso da lui. Tuttavia, è importante notare che sia nel film del 1971 che nella versione di Tim Burton del 2005, gli Oompa Loompa erano interpretati da attori affetti da nanismo. In questo contesto, è facile capire la frustrazione di questi professionisti nel vedere le già limitate opportunità offerte agli attori con nanismo assegnate ad attori di successo come Grant con l'ausilio della CGI.

Mentre la scelta di Grant in Wonka è ciò che ha scatenato le principali polemiche relative al film, la vera questione sollevata dagli attori affetti da nanismo riguarda la mancanza generale di opportunità e rappresentazione nei film: gli interpreti in questione sostengono di non volere "per forza" ruoli come quelli degli Oompa Loompa o dei nani in "Biancaneve e i sette nani", vorrebbero piuttosto che questi non fossero gli unici ruoli che vengono loro offerti.

Il cast di Wonka: Timothée Chalamet è Willy Wonka, ma chi altro c'è?

Wonka: Timothée Chalamet e Hugh Grant in una foto del film

Per molte persone Timothée Chalamet è già un motivo sufficiente per vedere il nuovo film, e anche Hugh Grant nei panni di un Oompa Loompa è indubbiamente un plus agli occhi di molti fan dell'attore inglese. Tuttavia, i due non sono i soli interpreti di talento a far parte del cast: Keegan-Michael Key interpreterà un poliziotto nella città dove Wonka cerca di aprire un negozio, mentre l'attrice premio Oscar Olivia Colman incarnerà la proprietaria di un negozio che avverte Wonka a proposito delle rigide regole della città. L'iconico attore di Mr. Bean, Rowan Atkinson, interpreterà un prete, mentre Sally Hawkins reciterà nei panni della madre di Willy. Anche la new entry Calah Lane ha un ruolo importante nel film: quello della nuova amica di Willy, pronta ad aiutarlo nella sua missione.

Molti altri attori sono stati aggiunti al cast ufficiale di Wonka anche se in ruoli non specificati: Mathew Baynton (Ghosts), Natasha Rothwell, Jim Carter (Shakespeare in Love) e Tom Davis (Paddington 2). Anche Simon Farnaby (Your Highness), che sta co-scrivendo Wonka, fa parte del cast, oltre al comico Matt Lucas (Alice nel Paese delle Meraviglie). Durante un'intervista del The Hollywood Reporter, a proposito della performance di Chalamet, l'attrice Keegan-Michael Key ha affermato: "C'è questa meravigliosa naturalezza nella sua interpretazione di Wonka, per non parlare del fatto che dà al personaggio una qualità speranzosa, una sorta di indomabile volontà di non arrendersi mai, è sempre pronto per la prossima sfida".

Wonka è collegato alla trama de La fabbrica di cioccolato di Tim Burton?

Wonka: il protagonista Timothée Chalamet in una foto

La storia di Wonka è stata svelata nel primo trailer del film, attraverso il quale è stato confermato che il nuovo capitolo racconterà le origini del giovane cioccolataio. Il film esplorerà alcuni degli eventi che hanno caratterizzato la vita di Willy Wonka molto prima di quanto narrato ne La fabbrica di cioccolato di Tim Burton. Vedremo le origini del protagonista, a partire dal momento in cui torna da un viaggio in giro per il mondo con l'intento di perfezionare le sue abilità nella produzione di cioccolato. Tuttavia, Wonka scopre ben presto che dovrà affrontare molte sfide, principalmente a causa del cosiddetto "Cartello del Cioccolato" che rifiuta di permettere a chiunque altro di vendere cioccolato nei negozi della città.

La trama della pellicola porterà sul grande schermo anche una serie di elementi della storia delle origini di Wonka che sono stati accennati nei romanzi di Roald Dahl ma mai sviluppati completamente. Alcuni degli eventi in questione, che stanno profondamente entusiasmando i fan, sono il primo incontro di Wonka con gli Oompa Loompa e l'introduzione delle caramelle magiche. Sarà fatto anche un breve accenno ad un trauma che fa parte del passato di Wonka, una madre presumibilmente perduta di cui Willy porta ancora con sé il ricordo. Tuttavia, l'intera storia sarà raccontata con un tono leggero, attraverso i numeri musicali di Wonka che hanno fatto la storia del cinema sin dal leggendario film originale con Gene Wilder.