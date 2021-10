Timothée Chalamet: "Il segreto del mio successo? Niente droghe pesanti e niente cinecomic"

Timothée Chalamet ha svelato il segreto del suo successo nella cover story di Time spiegando di aver detto no all'uso di droghe pesanti e ai film di supereroi.

Dune: un primo piano di Timothée Chalamet

Il venticinquenne Timothée Chalamet rivela di aver ricevuto una serie di buoni consigli per sopravvivere alLa fama da un personaggio per cui nutre grabde stima:

"Uno dei miei eroi - non posso dire di chi si tratta o mi farà il culo - mi ha messo un braccio sulle spalle la prima notte che ci siamo incontrati e mi ha dato alcuni consigli. Niente droghe pesanti e niente film di supereroi.'"

Il protagonista di Dune ha proseguito spiegando che il successo "è una combinazione di fortuna e dei buoni consigli ricevuto all'inizio della mia carriera per non rimanere costretto in un solo tipo di ruolo. Lo sto capendo solo adesso. Nei miei giorni peggiori sento la tensione, sento che sto maturando appena in tempo."

Timothéé Chalamet sorprende Jason Momoa in bagno nel selfie che celebra Dune (FOTO)

Chalamet rivela di non voler essere definito una "star del cinema" - termine che lo fa sentir male e che descrive "come la morte": "Sono solo un attore."

Mentre Timotheee Chalamet è attualmente al cinema con il colossal Dune, dove ricopre il ruolo di Paul Atreydes, l'attore ha da poco rivelato le prime foto che lo vedono nei panni di un giovane Willy Wonka nel film sul leggendario personaggio creato da Roald Dahl.