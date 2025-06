Timothée Chalamet e Kylie Jenner inseparabili alla partita dei Knicks

Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno attirato l'attenzione dei fan e dei media durante la partita tra i New York Knicks e gli Indiana Pacers, disputata lo scorso 29 maggio 2025. I due sono stati visti insieme sugli spalti del Madison Square Garden, condividendo momenti teneri e complicità, tra sorrisi, baci e abbracci.

La coppia, tra le più chiacchierate dell'ambiente hollywoodiano, non si mostra spesso in pubblico. Tuttavia, questa recente apparizione conferma ancora una volta la solidità della loro relazione. Dopo mesi di indiscrezioni, i due avevano ufficializzato la loro frequentazione nel settembre 2023, mettendo fine alle speculazioni nate già nella primavera dello stesso anno.

Tifosi innamorati

Secondo quanto riportato da E! News, mentre Chalamet si godeva la partita facendo il tifo per la squadra di casa, non ha perso occasione per scambiarsi affettuose attenzioni con Kylie. La star dei social, nota per il suo ruolo nella famiglia Kardashian-Jenner, ha risposto con la stessa dolcezza, rendendo quel momento uno dei più commentati sui social durante l'evento sportivo.

Il video che ritrae i due durante un bacio appassionato è stato pubblicato da Page Six su Instagram, diventando rapidamente virale. In una delle clip si vede Kylie tenere il viso di Timothée tra le mani prima di scambiarsi un altro bacio, segno evidente della loro intimità.

Non è la prima volta che Jenner e Chalamet vengono visti insieme in un evento pubblico. Dalla loro prima uscita ufficiale, sono apparsi sporadicamente a cerimonie di premiazione e appuntamenti mondani, tra cui anche una recente presenza congiunta sul tappeto rosso dei David di Donatello, dove non sono passati inosservati.

Nonostante la loro fama e la curiosità che li circonda, la coppia sembra preferire mantenere un certo riserbo sulla vita privata, scegliendo con attenzione quando e dove mostrarsi insieme.