Wonka: Timothée Chalamet nella prima foto del film sulla Fabbrica di Cioccolato

Timothée Chalamet sa sempre come infiammare i social! Questa sera, il protagonista di Chiamami col tuo nome ha condiviso la prima foto che lo ritrae nei panni di Willy Wonka in Wonka, l'imminente nuovo adattamento de La fabbrica di cioccolato.

Timothée Chalamet interpreta la versione più giovane di Willy Wonka che sia mai apparsa su grande schermo. Per accompagnare il post, il protagonista di Dune ha scritto: "La suspense è terribile! Spero possa terminare!". Lo scatto che ritrae Timothée Chalamet in Wonka lo vede indossare un cappello a cilindro e una giacca di velluto bordeaux. L'attore, poi, porta anche un'elegante pashmina in linea con il resto del suo abbigliamento.

Wonka uscirà al cinema il 17 marzo 2023 e sarà distribuito da Warner Bros. Lo spinoff de La fabbrica di cioccolato non sarà interpretato soltanto da Timothée Chalamet ma da altri nomi di altissimo livello che alimentano la curiosità intorno al progetto.

Il cast di Wonka è composto anche da Olivia Colman, Sally Hawkins e Keegan Michael Key. Per il resto, tutti i rimanenti dettagli su questa origin story incentrata sul personaggio di Willy Wonka sono ancora sconosciuti.