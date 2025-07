Timothée Chalamet si è rasato la testa per Dune 3?

Un look sospetto sfoggiato dall'attore mentre si trova in vacanza in Francia con la fidanzata Kylie Jenner farebbe sospettare un cambio radicale nell'aspetto di Paul Atreides nel nuovo lungometraggio di Dune in preparazione.

Paul Atreydes di Timothée Chalamet dirà addio alla folta chioma scura per una chioma rasata in Dune 3? Ad alimentare i sospetti a sostegno di questa ipotesi sarebbero le foto diffuse da Page Six che mostrano l'attore, in vacanza in Francia con la fidanzata Kyle Jenner, con uno strano look e la testa coperta.

Chalamet è stato paparazzato a St. Tropez lunedì insieme a Kyle Jenner e altri amici. L'attore indossava un berretto da baseball blu della Nike con sopra una bandana verde legata sotto il mento in modo da occultare completamente l'acconciatura. I più attenti non hanno potuto non notare che il collo appariva rasato di fresco, senza alcun ciuffo di capelli che sfuggisse dalla strana copertura.

La reazione delle fan

Naturalmente le foto hanno gettato nel panico le numerose fan dell'attore, che si prepara a fare ritorno a breve sul set di Budapest di Dune: Part Three, dove riprenderà il ruolo del protagonista Paul Atreides.

"OMG RASATO!!??", ha twittato freneticamente una fan.

"La nonna italiana chic ????????", ha scritto un'altra fan. "Che delusione. Immagino che dovremo accontentarci di questo per DUNE 3", ha risposto una terza.

Che cosa aspettarci da Dune 3?

Timothée Chalamet in una scena di Dune

Tra le notizie trapelate sul terzo capitolo della saga di Dune, l'ultimo diretto da Denis Villeneuve, è stato svelato che il film, intitolato ufficialmente Dune: Part Three, verrà girato - almeno in parte - in IMAX. La storia sarà ambientata un decennio dopo i fatti di Dune: Parte Due, ma Villeneuve sembra intenzionato a voler adattare non solo il secondo romanzo, Messia di Dune, ma anche alcune parti del terzo, I figli di Dune, pubblicato nel 1977. Inoltre, Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke sono stati recentemente aggiunti al cast per interpretare Leto II e Ghanima, i figli di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya).

Confermato il ritorno nel cast di Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck e di Jason Momoa in quelli di Duncan Idaho. Con loro dovrebbero tornare anche Florence Pugh nel ruolo della Principessa Irulan, Rebecca Ferguson in quello di Lady Jessica e Javier Bardem nei panni di Stilgar.

Nel frattempo, i fan del romanzo Messia di Dune riconosceranno diversi nuovi personaggi che faranno il loro debutto nel prossimo sequel a partire da Robert Pattinson, che interpreterà il villain principale, il viscido Scytale, il Volto Danzante mutaforma dei Bene Tleilax. Dato che Dune 3 presenterà un significativo salto temporale, anche i figli di Atreides e Chani avranno un ruolo chiave nel film che probabilmente sposterà la linea temporale in avanti rispetto ai libri per concludere la storia nel terzo capitolo.