Dune 3, Jason Momoa conferma il ritorno: "Non prendetevela con me per gli spoiler se non avete letto il libro"

Il personaggio di Duncan Idaho farà ritorno nel terzo film della saga di Dune le cui riprese sono previste per quest'anno.

Durante un'apparizione a TODAY, Jason Momoa ha confermato che il suo personaggio tornerà per il prossimo capitolo dell'epico franchise fantascientifico di Denis Villeneuve, che vedrà nuovamente Timothee Chalamet e Zendaya protagonisti.

"Sto facendo il mio ritorno", ha confermato a Craig Melvin durante la trasmissione di lunedì mattina. "L'avete sentito per primi, proprio qui con voi, baby". La Warner Bros. non ha al momento confermato nulla, ma un attore non si sbilancerebbe mai così tanto se la notizia non fosse vera.

Chi è Duncan Idaho nella saga di Dune

Jason Momoa è apparso per la prima volta come maestro di spada e mentore del Paul Artreides di Chalamet nel primo film del franchise uscito nel 2021, ma il suo personaggio si sacrificava proprio verso la fine del film per permettere a Paul e a sua madre Jessica di fuggire dalla cattura dei soldati Sardaukar.

Nei sei libri di cui si compone la saga di Frank Herbert, Duncan alla fine ritorna sotto forma di clone. Melvin ha chiesto a Momoa se la ricomparsa di Duncan sarà fedele a quanto si legge sui libri, e Momoa ha risposto: "Beh, non so se mi metterò nei guai o meno, ma è la stessa cosa di Game of Thrones, capite cosa intendo? Se non avete letto i libri, non è colpa mia, giusto? Sì, ci sarà... tornerò".

Nell'aprile 2024 è stato confermato che Dune 3, tratto dal secondo romanzo della saga letteraria, Messia di Dune, era entrato in fase di sviluppo dopo il grande successo di Dune - Parte Due, che all'inizio dell'anno aveva incassato 711 milioni di dollari in tutto il mondo. Villeneuve tornerà alla regia e dovrebbe trattarsi del suo ultimo film all'interno della saga.