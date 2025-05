Sean Penn a ruota libera, "Jennifer Lawrence ultima grande star, Timothée Chalamet? Non ho visto i suoi film"

Sean Penn ha partecipato al "The Louis Theroux Podcast" dove ha dichiarato che Jennifer Lawrence è "probabilmente l'ultima star del cinema" che Hollywood abbia avuto. L'attore stava discutendo di una serie di celebrità diverse esprimendo la sua opinione su ciascuna di esse.

"Penso che il generatore di stelle del cinema si sia esaurito subito dopo Jennifer Lawrence o qualcosa del genere", ha detto Penn a proposito del divismo cinematografico. "Probabilmente è stata l'ultima star del cinema".

Una star indiscussa nella mente di Penn però rimane Tom Cruise, che tra poco inonderà le sale cinematografiche con Mission: Impossible - The Final Reckoning, presentato al Festival di Cannes nella giornata di ieri. Penn ha elogiato il collega come "un uomo che persegue l'eccellenza ad un livello davvero alto".

Sean Penn non ha ancora visto nessuno dei film di Timothée Chalamet

Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena del film

"Certi tipi di film la gente li apprezza più di altri... ma questo è un attore molto bravo che è anche un artigiano incredibilmente straordinario", ha aggiunto Penn a proposito di Cruise. "Questi film non vengono realizzati a questi livelli senza una persona straordinaria alle spalle. Lui è l'anello comune di molti di essi. Non è un caso. Fa le sue acrobazie da solo. Probabilmente è il miglior stuntman del mondo del cinema. È il più esperto".

A Complete Unknown: Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan

Quando Penn ha osservato che "vedo alcune interpretazioni di alcuni giovani attori che mi fanno pensare che dovrei smettere e diventare un contabile perché sono troppo bravi", il conduttore si è chiesto di chi stesse parlando l'attore. Forse Timothée Chalamet?

"Non ho ancora visto quel film", ha risposto Penn, riferendosi a A Complete Unknown, dove Chalamet ha interpretato un giovane Bob Dylan nella sua scalata al successo. Tuttavia, Penn non ha ancora visto nessuno dei film della giovane star che recentemente è stata premiata in Italia con un David di Donatello Speciale.