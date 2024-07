Timothée Chalamet è Bob Dylan nel primo entusiasmante trailer di A Complete Unknown

Searchlight Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer di A Complete Unknown di James Mangold, che mostra le prime sequenze con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan.

Nelle sale a dicembre, il dramma biografico, scritto da Mangold e Jay Cocks, segue i primi anni della leggenda della musica folk a New York, fino al momento sconvolgente in cui imbracciò una chitarra elettrica durante la sua esibizione al Newport Folk Festival del 1965.

Nel trailer, Chalamet cammina per le strade di Manhattan, passando davanti ai luoghi iconici frequentati da Dylan, come il Cafe Wha? e l'Hotel Chelsea. Sembra che inizi a crearsi un triangolo amoroso tra Dylan e la Joan Baez di Monica Barbaro e la Sylvie Russo di Elle Fanning, che sembra interpreterà una versione romanzata di Suze Rotolo, l'allora fidanzata di Dylan, che appare sulla copertina dell'album "The Freewheelin' Bob Dylan".

Completano il cast Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger, Boyd Holbrook in quello di Johnny Cash, P. J. Byrne in quello di Harold Leventhal, Scoot McNairy in quello di Woody Guthrie, Dan Fogler in quello di Albert Grossman e Will Harrison in quello di Bob Neuwirth.

A Complete Unknown, Bob Dylan ha aiutato James Mangold: "Ho uno script con tutti i suoi appunti"

Basato sul libro del 2015 di Elijah Wald "Dylan Goes Electric" e originariamente intitolato Going Electric, A Complete Unknown prende in prestito una frase da Like a Rolling Stone di Dylan - l'inno folk-rock plugged-in che ha cambiato tutto.

Mangold ha descritto il Dylan del suo film come "un vagabondo che arriva dal Minnesota con un nome nuovo e una nuova visione della vita". Il suo arrivo provoca "uno sconvolgimento nella comunità folk e in quello che pensavano fosse il folk vero e proprio e il folk illecito". Il vero Dylan, che ha 83 anni, ha fornito degli appunti per la sceneggiatura e ha partecipato a diversi incontri con Mangold.