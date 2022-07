Tim Burton riceverà il Lumière Award al Festival di Lione 2022

Tim Burton riceverà il Lumière Award al Festival di Lione, che si terrà a ottobre 2022, mentre cresce l'attesa per l'arrivo della sua serie Mercoledì su Netflix.

Il regista statunitense Tim Burton riceverà il prestigioso Lumière Award durante la 14° edizione del Festival Lumière di Lione, che si terrà dal 15 al 23 ottobre.

La leggenda del cacciatore di vampiri: il produttore del film Tim Burton a New York City per la premiere mondiale del film

"Questo autunno, Lumière 2022 offrirà un tuffo in un paese delle meraviglie - a metà tra l'America e le sue leggende, l'Inghilterra vittoriana, megalopoli futuristiche e quartieri di periferia - in compagnia degli eroi, dei mostri, degli eroi mostruosi o dei mostri eroici del mondo di Tim Burton" ha dichiarato il festival in un comunicato.

Tim Burton sarà a Lione da giovedì 20 a domenica 23 ottobre. Riceverà il Premio Lumière venerdì 21 ottobre 2022.

Il festival ha reso omaggio ai molti momenti salienti dei 40 anni di carriera cinematografica di Tim Burton, dai primi successi Beetlejuice (1988) e Edward Mani di forbice (1990), a opere bizzarre come la commedia fantascientifica Mars Attacks! (1996), il musical Sweeney Todd (2007), Dark Shadows (2012), Sleepy Hollow (1999) e grandi successi al botteghino come Alice nel paese delle meraviglie (2010).

La nuova fatica di Tim Burton, la serie Mercoledì, spinoff della famiglia Addams, approderà su Netflix in autunno.

Il Lumière Film Festival è stato lanciato nel 2009 dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux nel suo altro ruolo di direttore dell'Institut Lumière di Lione. Situato sul sito dell'ex casa e fabbrica dei pionieri del cinema Auguste e Louis Lumière, l'istituto è stato creato nel 1982 per preservarne la memoria e il patrimonio cinematografico.

Altri momenti salienti del prossimo Lumière Festival includeranno un tributo musicale a Clint Eastwood - sotto la bandiera della Eastwood Symphonic - orchestrato da suo figlio Kyle Eastwood.