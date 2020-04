Tiger King: Sylvester Stallone e la sua famiglia si trasformano nei protagonisti della serie

Sylvester Stallone si è lasciato "contagiare" dalla passione per Tiger King e ha posato con la famiglia per una foto davvero unica.

Sylvester Stallone e la sua famiglia si sono lasciati contagiare, come dimostra una foto, dall'entusiasmo per Tiger King, la serie che ha debuttato pochi giorni fa su Netflix.

La star del cinema ha infatti condiviso un esilarante scatto che lo ritrae insieme al resto della famiglia in versione Joseph "Exotic" Maldonado-Passage e tutti gli altri protagonisti delle puntate in cui si racconta l'incredibile storia che vede contrapposto il proprietario di una struttura simile a uno zoo, dove vivono in cattività tigri e altri animali selvatici, e l'attivista Carole Baskin, dal passato non del tutto limpido.

Sylvester Stallone ha scritto: "La febbre per Tiger King ha preso il sopravvento! Joe ha bisogno di libertà e sitcom. Le tigri di Carole Baskin l'hanno mangiata e si sono ammalate".

I sette di episodi di Tiger King: Murder, Mayhem and Madness seguono i problemi del bizzarro Joe Exotic, che si ritrova a lottare contro la legge e le liti a distanza con chi vorrebbe porre fine alla sua attività, salvando gli animali in suo possesso, situazione che porta a una svolta inaspettata e a un arresto per tentato omicidio.