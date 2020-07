Tiger King: l'ex marito di Joe Exotic si era già rifatto i denti

Abbiamo visto il "sorriso smagliante" di John Finlay, l'ex marito di Joe Exotic, nella fortunata docuserie Netflix Tiger King. Ma alcune fonti, rivelano che John in realtà si è rifatto i denti a luglio 2019, prima che la serie venisse pubblicata, anche se non l'abbiamo mai visto così durante la docuserie.

Il nuovo sorriso di Finlay viene mostrato durante l'aftershow della serie Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, ma per tutto il documentario l'ex marito di Joe Exotic, viene mostrato a petto nudo durante le interviste e con pochi denti in bocca.

Ci sono diverse foto e filmati in cui John Finlay mostra la sua nuova dentatura e si confessa anche un po' seccato coi produttori, perché hanno volutamente omesso durante la docuserie le immagini del suo sorriso rimesso a posto.

Finlay inoltre vuole anche chiarire quanto era stato supposto durante la docuserie, ovvero che i suoi denti erano così rovinati a causa di un abuso di meth. Anche se John ammette nel documentario di aver fatto uso di meth in passato, rivela che i suoi denti erano rovinati ancor prima del suo uso di droghe e si sono rovinati per motivi genetici. Ha ribadito che non ha toccato droghe da 6 anni.

"Mi sono dovuto rifare i denti più volte" - ha spiegato Finlay - "a seguito di incidenti su quattro ruote, attacchi di animali e dopo aver costruito gabbie."

Finlay ha anche richiamato i ideatori e registi della serie, Rebecca Chaiklin ed Eric Goode, sostenendo che loro "hanno distorto la verità per presentare al meglio un prodotto destinato all'intrattenimento". In quanto tale, non è interessato a far parte di una potenziale seconda stagione: "Hanno distorto la verità una volta, non gli permetterò di farlo di nuovo."_ Al massimo potrebbe fare una serie tutta sua.

Altrove sulla pagina Facebook, Finlay cerca di spiegare anche alcune domande persistenti della serie: per esempio, come ha potuto un uomo etero ritrovarsi in una triade matrimoniale con due uomini? "Quando posso rilasciarlo, lo farò.", ha commentato, spiegando anche perché fosse senza maglietta in ognuna delle sue interviste: "Il produttore voleva riprendermi così. Avevano interviste con me che indossavo una maglietta, ma non le usavano."

Attualmente John lavora come saldatore e vive nell'Oklahoma centrale con la sua fidanzata Stormey.