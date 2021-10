Tiger King 2: il trailer della docuserie Netflix in uscita il 17 novembre

Il trailer ufficiale di Tiger King 2 è stato appena pubblicato sul canale Youtube di Netflix: il "re delle tigri" sta tornando con una seconda stagione della docu-serie, in uscita il 17 novembre, che sarà ancora più ricca di incredibili retroscena, rivelazioni e nuove svolte.

La storia dell'imprenditore Joe Exotic, proprietario di un bizzarro zoo pieno di belve feroci, è diventata un must grazie alle sue situazioni surreali che propone lo show, che se non fossero accadute veramente sarebbero difficili da credere in una fiction. Come vediamo nel filmato, il documentario in sette puntate si concentra su Exotic, i suoi collaboratori e i suoi rivali.

Netflix descrive così la prossima stagione di Tiger King: "Con Joe Exotic dietro le sbarre e Carole Baskin che si avvicina sempre di più alla proprietà del suo disdicevole zoo, la saga nominata agli Emmy continua il suo incredibile ed inarrestabile viaggio".

"Con Tiger King 2 emergeranno nuove rivelazioni sulle motivazioni, i retroscena e i segreti dei proprietari dei grandi felini più famosi d'America. Vecchi nemici e amici, tra cui Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover e James Garretson, tornano per un'altra stagione di omicidi, caos e follia. Pensavi davvero di conoscere l'intera storia?"