Tiger King 2: il teaser svela la data di uscita dei nuovi episodi

Netflix, durante l'evento in streaming TUDUM, ha regalato un attesso aggiornamento svelando quando Tiger King 2 arriverà sugli schermi: la data di uscita è stata fissata al 17 novembre.

Il video ricorda brevemente il successo ottenuto dalle puntate precedenti della docuserie, mostrando poi alcune brevi sequenze inedite.

Nel 2020 Tiger King: Murder, Mayhem and Madness ha sorpreso tutti diventando in brevissimo tempo uno dei titoli più visti e discussi presenti nel catalogo di Netflix grazie all'incredibile storia di Joe Exotic, della sua nemesi Carole Baskin e dei dettagli surreali della loro vita.

La nuova stagione di Tiger King promette fin da ora "più follia e più caos", e a dirigere le puntate in arrivo saranno ancora una volta Eric Goode e Rebecca Chaiklin, impegnati anche in veste di produttori esecutivi al fianco di Chris Smith e Fisher Stevens.

La popolarità di Tiger King ha catturato addirittura l'attenzione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che dopo aver visto la prima stagione aveva annunciato la volontà di graziare Joe Exotic, in carcere dal 2018 per abuso e sfruttamento di animali esotici e per il tentato omicidio su commissione di Carole Baskin.