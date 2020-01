tick, tick...BOOM!, Ryan Heffington, coreografo per The OA, al lavoro sul film Netflix

Sarà Rick Heffington, già coreografo per serie come The OA ed Euphoria, a occuparsi dei passi di danza presenti in tick, tick...BOOM!

tick,tick...BOOM!, l'esordio alla regia di Lin-Manuel Miranda, potrà contare sulle coreografie di Ryan Heffington, l'artista che si è già occupato delle parti danzate di video musicali come Chandelier, il brano di Sia, e serie tv come THE OA.

Il progetto, prodotto da Netflix, permetterà a Miranda di debuttare dietro la macchina da presa. Tick, Tick...Boom si basa sul musical ideato da Jonathan Larson, già autore di Rent, e avrà come protagonista l'attore Andrew Garfield. Ryan Heffington è conosciuto anche per esserci occupato delle coregrafie presenti in The OA, Euphoria e di spot televisivi come quelli per Apple e i profumi Kenzo, oltre ad aver fatto parte del team di Baby Driver, il film diretto da Edgar Wright.

Il nuovo lungometraggio racconterà la storia di Jon, un aspirante compositore che vive a New York e sta lavorando a quello che speri diventi il "prossimo grandioso musical americano". Jon si sente un po' in crisi anche a causa delle aspettative della sua fidanzata Susan, stanca di dover sacrificarsi in nome delle aspirazioni artistiche e professionali dell'uomo che ama. Il suo miglior amico e coinquilino Michael sta inoltre per lasciarlo da solo, avendo rinunciato al suo sogno di diventare un artista e aver accettato un ruolo in un'agenzia pubblicitaria. Jon sta per compiere 30 anni e si lascia scivolare nell'ansia, temendo che i suoi sogni abbiano un costo troppo alto.

Nel cast anche Alexandra Shipp, Robin de Jesus e Vanessa Hudgens.

L'adattamento del musical per il grande schermo verrà scritto da steven Levenson (Dear Evan Hansen). Il lungometraggio avrà inoltre Ron Howard e Julie Larson, la sorella del creatore dello spettacolo, tra i produttori.