Ti presento i miei: Robert De Niro e Sfigatto, i segreti della loro collaborazione

Robert De Niro si era letteralmente innamorato di "Sfigatto" durante le riprese di Ti presento i miei e voleva che l'animale apparisse in molte più scene di quante ne erano state inizialmente inserite nella sceneggiatura. De Niro, a quanto pare, non perdeva mai l'occasione di coccolare Sfigatto ed era anche solito giocarci tra una scena e l'altra.

To presento i miei: Ben Stiller e Robert De Niro

Inizialmente il celebre attore americano avrebbe voluto addestrare Sfigatto, il cui vero nome era Mishka, personalmente ma poi si rese conto che ci sarebbero voluti più di sei mesi e la cosa non era realizzabile dal punto di vista organizzativo. Oltre al suo addestratore personale sono stati i membri della troupe ad accudire e ad addestrare il gatto, chiamandolo e premiandolo con dei croccantini. Anche De Niro, al fine di avere una relazione più amichevole con l'animale, aveva sempre delle crocchette in tasca.

Dato che i gatti sono estremamente imprevedibili, e caratterialmente più difficili rispetto ad altri animali, la troupe aveva sempre un altro gatto a disposizione, nel caso in cui uno dei due non collaborasse. Sono stati due felini himalayani di cinque anni, Bailey e Misha, ad interpretare Sfigatto, l'animale domestico della famiglia. Prima dell'inizio della produzione del film, entrambi i gatti hanno trascorso del tempo sul set per conoscere gli attori e l'ambiente circostante in modo da sentirsi a proprio agio durante le riprese. Due istruttori ed un veterinario erano presenti sul set in ogni momento.

Sfigatto divide moltissime scene con Robert De Niro ma forse i momenti più divertenti di Ti presento i miei sono quelli in cui vediamo il felino utilizzare il water anziché la sua lettiera. Entrambi i gatti si sono esercitati per imparare a stare seduti sul water prima dell'inizio delle riprese. L'addestratore ha verbalmente insegnato ai due felini a rimanere seduti e fermi fino al termine della scena e i due gatti hanno obbedito senza creare problemi sapendo che ad attenderli c'erano dei deliziosi croccantini.