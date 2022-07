Ti Mangio il cuore: le nuove foto del film di Pippo Mezzapesa con Elodie e Francesco Patané

Il 22 settembre arriverà nelle sale italiane il film Ti Mangio il Cuore, diretto da Pippo Mezzapesa, e le nuove foto ritraggono i protagonisti Elodie e Francesco Patané.

Il progetto, prodotto da Indigo Film e Rai Cinema, è tratto liberamente dall'omonimo romanzo scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore.

Ti Mangio il cuore: Elodie e Francesco Patanè in una foto di Sara Sabatino

Ti mangio il cuore è un gangster movie e una grande, tragica storia d'amore, di cui le immagini regalano una piccola anteprima riguardante l'atmosfera che contraddistinguerà l'opera.

Ti Mangio il cuore: Francesco Patanè e Tommaso Ragno in una foto di Sara Sabatino

Ti Mangio il cuore: una foto del film di Pippo Mezzapesa

Ti Mangio il cuore: una foto di Michele Placido

Questa la sinossi di Ti mangio il cuore: Puglia, dimenticati da Dio gli altopiani del Gargano sono contesi da criminali che sembrano venire da un tempo remoto. Una terra da far west, in cui il sangue si lava con il sangue. A riaccendere l'odio tra due famiglie rivali, un amore proibito: quello tra Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione impossibile da estirpare che travolge la ragione e riaccende la guerra tra i clan.

Girato in bianco e nero, il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, con il supporto logistico di Apulia Film Commission. Le riprese si sono svolte interamente in Puglia per una durata di otto settimane.

Il ciclone: Elodie omaggia il film di Leonardo Pieraccioni nel video del nuovo singolo

Accanto ai protagonisti Elodie, al suo esordio cinematografico, e Francesco Patané nel cast anche Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido e Brenno Placido.

La sceneggiatura è firmata da Antonella Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino, la fotografia è di Michele D'Attanasio, la scenografia di Daniele Frabetti, i costumi di Ursula Patzak e il montaggio di Giogiò Franchini.