Paramount+, Gennaio 2023: le novità in catalogo tra film e serie TV

L'anno nuovo su Paramount+ inizia con la prima visione in streaming in esclusiva di Ti Mangio il Cuore con Elodie, l'attesissima serie George & Tammy e molto altro ancora.

Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno nel mese di Gennaio 2023 su Paramount+, da Ti Mangio il Cuore con Elodie, all'attesissima serie George & Tammy. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età.

TI MANGIO IL CUORE

Ti mangio il cuore: Elodie in una scena del film

Disponibile dal 6 gennaio 2023 - Il film di Pippo Mezzapesa prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, presentato in anteprima alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Con protagonisti Elodie al suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè, il film è liberamente tratto dall'omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, la sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino.

Una storia d'amore e vendetta, di sentimento e annientamento, ambientata in Puglia. Arso dal sole e dall'odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto. Accanto ai due protagonisti Elodie e Francesco Patanè, nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

THAT DIRTY BLACK BAG s1

Disponibile dal 25 gennaio - La prima stagione della serie Paramount+ Original in otto episodi con Douglas Booth, Dominic Cooper, Niv Sultan e Guido Caprino. Arthur McCoy è un incorruttibile sceriffo che cerca di superare il suo travagliato passato per portare la legge e l'ordine in città. Red Bill è invece un famigerato cacciatore di taglie solitario, noto per aver decapitato le sue vittime e aver infilato le loro teste in una sacca nera.

Quando i percorsi di questi due uomini si scontrano, entrambi scoprono che nel selvaggio West non ci sono eroi, nessuno è invincibile e i predatori potrebbero diventare la preda. La serie ha una forte impronta italiana: è creata da Mauro Aragoni, Silvia Ebreul e Marcello Izzo ed è scritta dagli stessi insieme a Fabio Paladini. I registi sono Mauro Aragoni e Brian O'Malley.

GEORGE & TAMMY

Disponibile dal 19 gennaio - La serie che offre uno spaccato sulla storia d'amore tra i due famosi musicisti di musica country George Jones e Tammy Wynette, interpretati da Jessica Chastain e Micheal Shannon.

MERLIN

Disponibile dal 1° gennaio - La serie in cinque stagioni da 13 episodi su Merlino, giovane ragazzo dotato di incredibili poteri magici. La madre lo affida al saggio Gaius affinché aiuti Merlino a trovare il suo "scopo". Gaius è però a Camelot, una terra dove il re Uther ha fatto divieto di praticare la magia e dove stregoni, streghe e creature magiche sono banditi. Merlino dovrà quindi nascondere i suoi poteri e nel frattempo proteggere il principe Artù dai molti nemici di Camelot.

BEHIND THE MUSIC

Disponibile dal 4 gennaio - Il documentario musicale che in ogni episodio cerca di fare un ritratto intimo degli artisti più famosi, tramite interviste e materiale di repertorio.

YO! MTV MAPS

Disponibile dal 9 gennaio - Ralph McDaniels racconta i luoghi storici della comunità rap di Staten Island e Brooklyn. Tra gli ospiti: A$AP Ferg, Bobbito Garcia, DJ Brucie B, Mike B, Fat Joe, Grandmaster Caz, Roxanne Shanté, Ja Rule, Kyah Baby.

SOUTH PARK 25

Disponibile dal 12 gennaio - Su Paramount+ arriva la 25ma stagione del cartone animato per adulti più provocatorio della televisione con sei nuovi imperdibili episodi.

THE ROAST OF ITALY

Disponibile dal 12 gennaio - Il comico Francesco De Carlo racconta con ironia vizi, pregi e difetti degli italiani. A De Carlo il compito di mettere in discussione ogni aspetto della vita (la sua pigrizia, la sua maleducazione, la sua rassegnazione politica) infiltrandosi tra vizi, estremismi e peccati degli italiani. Il tutto raccontato attraverso esperienze immersive, fatte in prima persona dal conduttore, interviste, incontri e momenti di riflessione, da cui scaturiranno i pezzi di stand up comedy inerenti ai temi di puntata.

MARIO s1-2

Disponibile dal 12 gennaio - L'iconica serie di Maccio Capatonda arriva su P+. Dal 12 gennaio le risate sono assicurate!

MTV CRIBS ITALIA S1-2

Disponibile dal 19 gennaio - MTV Cribs è lo storico show che ti porta nelle case dove vivono le star. L'edizione italiana ci darà modo di conoscere dove vivono personaggi della musica, dello sport, della moda, dello spettacolo nostrani.