Beef: prime immagini e data d'uscita per la serie Netflix con Steven Yeun

Netflix ha pubblicato alcune immagini ufficiali dello show in arrivo sulla sua piattaforma.

Netflix ha diffuso in rete le prime immagini ufficiale di Beef, nuova serie che vede tra i suoi protagonisti Steven Yeun, star di Minari e più di recente visto in Nope di Jordan Peele.

La serie, che farà il suo debutto sulla piattaforma digitale il prossimo 6 aprile, racconta la storia di due persone che, dopo un evento legato a un incidente stradale, affrontano le conseguenze mentali di quanto accaduto, che consuma lentamente ogni loro pensiero e azione. Nel cast c'è anche Ali Wong.

Beef, composta da 10 episodi, è prodotta da Lee Sung Jin, già dietro a show come Tuca e Bertie, Dave, Undone e C'è sempre il sole a Philadelphia. "Lavoro con una squadra fantastica, un dream team e sono davvero grato al ragazzo che tre anni fa mi ha urlato contro nel traffico. Non l'ho lasciato andare, e se ora abbiamo uno show pronto... be', lo devo proprio a quel momento", ha dichiarato.