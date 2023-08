Thunderbolts, la star di The Bear non vede l'ora di far parte del film

Fresca di nomination ai premi Emmy per il ruolo di Sydney Adamu, l'attrice Ayo Edebiri sta per entrare nel Marvel Cinematic Universe, grazie alla sua partecipazione al film Thunderbolts. A gennaio Ayo Edebiri è entrata nel cast di Thunderbolts e nonostante non possa parlare del suo ruolo ha dichiarato pubblicamente di essere impaziente di lavorare al film.

"Adoro essere una spugna. Voglio solo imparare il più possibile. Sono eccitata per Thunderbolts per non lo so; e per me va bene. Sento che quelle sono sempre le situazioni da cui ho beneficiato di più. Se non so cosa imparerò questo è il miglior scenario possibile per me" ha dichiarato Edebiri.

Thunderbolts sarà il progetto più grande sinora nella carriera dell'attrice, considerando le dimensioni della produzione, il livello del cast e l'importanza del film nel Marvel Cinematic Universe, dove il film viene pubblicizzato come ultimo atto della Fase 5.

Le riprese avrebbero dovuto iniziare a giugno ma sono state rinviate a causa dello sciopero degli sceneggiatori e Marvel qualche giorno dopo ha annunciato lo slittamento della data d'uscita del film al 20 dicembre 2024.

Nel cast di Thunderbolts ci saranno Harrison Ford, Florence Pugh, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell e David Harbour.