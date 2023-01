Thunderbolts: una star di Stranger Things interpreterà il ruolo di Songbird?

Uno dei film sicuramente più attesi dai Marvel Studios è quello dedicato ai Thunderbolts, anche se il suo roaster di protagonisti rivelato fino a questo momento non ha esaltato troppo i fan del fumetto. Un personaggio senza conferme è quello di Songbird, anche se nuove voci di settore sembrano assegnare il ruolo a una nota giovane star di Stranger Things.

Queste speculazioni, riportate da comicbookmovie.com, sono state individuate tra i moderatori di r/MarvelStudiosSpoil, confermando Sadie Sink di Stranger Things nel ruolo di Songbird, o comunque in lizza. Data la sua giovane età si pensa che, nell'eventualità in cui si rivelasse tutto vero, probabilmente ci sarebbe una vera e propria storia delle origini per il personaggio in questione.

Per quanto concerne gli altri protagonisti di Thunderbolts, si dice che la composizione ufficiale del cast verrà rivelato al D23. Atteso nei cinema per il 26 luglio 2024, scritto da Eric Pearson e diretto da Jake Schreier, tra gli interpreti del film, al momento, troviamo: Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Olga Kurylenko.