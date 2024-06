Thunderbolts*: David Harbour conferma di aver finito le riprese

David Harbour, con un post su Instagram, ha confermato la fine delle riprese del film Thunderbolts*, il progetto targato Marvel Studios che dovrebbe debuttare nelle sale di tutto il mondo il 5 maggio 2025.

La nuova avventura farà parte della Fase 5 e potrà contare su un cast davvero stellare.

Il lavoro su Thunderbolts* è stato completato

Per compiere il suo annuncio David Harbour ha condiviso l'immagine di un poster che ritrae Red Guardian e che fa parte della campagna di propaganda, lodandone in russo lo spirito indomabile.

Oltre al fatto che il personaggio di Red Guardian farà parte del team al centro della trama di Thunderbolts, attualmente non sono stati svelati i dettagli degli eventi che lo vedranno protagonista. Alexei Shostakov sarà però di nuovo alle prese con la figlia Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, dopo quanto mostrato nel film Black Widow.

Cosa sappiamo del film

Il film è stato diretto da Jake Schreier e la sceneggiatura è firmata da Lee Sung Jin, basandosi su una bozza scritta da Eric Pearson.

Nel gruppo di interpreti ci sono inoltre Julia Louis-Dreyfus (Veep) nella parte della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh (Dune: Part Two) che è Yelena Belova/Black Widow, Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier) di nuovo nei panni di Bucky Barnes/The Winter Soldier, Wyatt Russell (Monarch: Legacy of Monsters) che interpreta John Walker/ US Agent, Hannah John-Kamen (Ant-Man & The Wasp) nel ruolo di Ava Starr/Ghost, Olga Kurylenko (Hitman) che è Taskmaster, Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) con il ruolo di Sentry, e Geraldine Viswanathan (Miracle Workers).

Al centro della trama ci sarà un team di supervillain e antieroi. Dopo la comparsa di un asterisco nel titolo, Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha confermato che quell'elemento grafico avrà un suo scopo e una ragione.