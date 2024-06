Thunderbolts*: Julia Louis-Dreyfus conferma la fine delle riprese e parla dell'incontro con Kevin Feige

Julia Louis-Dreyfus ha confermato che le riprese di Thunderbolts* sono terminate. L'anno prossimo i fan della Marvel conosceranno una nuova super-squadra, meno Avengers e più Suicide Squad.

Invece di eroi iconici come Capitan America, Iron Man, Thor o Hulk, Thunderbolts presenta una squadra composta principalmente da super-soldati. Il personaggio che riunisce questo team è Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus.

L'attrice è apparsa in vari progetti Marvel nel corso degli anni, ma dovrebbe avere un ruolo più importante in Thunderbolts, una sorta di controparte di Nick Fury. Mentre aspettiamo l'uscita del film nel 2025, abbiamo ora la conferma che le riprese sono state completate.

Intervenendo nel corso del podcast Happy Sad Confused, Julia Louis-Dreyfus ha dichiarato che la Marvel ha terminato Thunderbolts "la scorsa settimana, dove ho girato per un bel po'". Ha anche raccontato di aver incontrato i dirigenti Marvel Kevin Feige e Louis D'Esposito, che le hanno confessato di essere grandi fan di Seinfeld e Veep, serie che hanno reso l'attrice una delle più apprezzate e premiate di sempre in campo televisivo.

Mentre si parlava di questi show, è emerso l'argomento dell'ingresso della Louis-Dreyfus nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha aggiunto che ciò che le piace di più di Valentina Allegra de Fontaine è che è misteriosa, non si sa se è davvero buona o cattiva, e che è una burattinaia che viene inserita in progetti qua e là. Quello che avrà in Thunderbolts* sarà il suo ruolo più importante.

Tra grandi ritorni e new entry, Thunderbolts vedrà nel cast Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova/Vedova Nera, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker/Agente degli Stati Uniti, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr/Fantasma, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Custode Rosso, Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster e, come detto, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine. L'uscita è fissata per il 5 maggio 2025.