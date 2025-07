Thunderbolts, il regista spiega come la Marvel ha mantenuto il segreto sul finale fino alla fine

I Marvel Studios sono riusciti in qualche modo a mantenere segreto il finale a sorpresa di Thunderbolts fino all'uscita del film, nonostante i rumor e le voci che erano comunque trapelate in rete e tra i fan.

La Marvel è nota per la sua segretezza e i suoi rigorosi accordi di riservatezza, ma secondo il regista Jake Schreier, l'evoluzione dei Thunderbolts nei New Avengers non è stata protetta con tanta cura. In occasione dell'uscita del film in formato digitale e la sua imminente uscita in 4K e Blu-ray il 30 luglio, il regista ha affermato che gran parte della strategia dello studio per quanto riguarda mantenere i segreti consiste semplicemente nello sperare per il meglio e, in questo caso, ha funzionato.

"Era nella prima bozza della sceneggiatura che ho letto molto prima di essere assunto per lavorare al film, quindi era lì fin dall'inizio", ha detto il regista. "Ovviamente abbiamo finito per prendere strade diverse per arrivarci. Da un certo punto di vista, è solo una battuta invece che il finale vero e proprio. Quindi c'era una pagina della sceneggiatura che dovevamo proteggere. Penso che... in realtà fosse presente in alcune sceneggiature in cui probabilmente non avrebbe dovuto esserci. Ma abbiamo semplicemente fatto in modo che nella maggior parte dei copioni distribuiti ci fosse scritto solo 'Thunderbolts'".

Thunderbolts*: Florence Pugh in una scena del film

La scena finale girata con una troupe ristrettissima

L'unica altra misura pratica che Schreier ricordava di aver utilizzato per mantenere questo segreto era il programma delle comparse nel giorno in cui hanno girato quella scena culminante: "Quel giorno, tutte le comparse che erano presenti sono state allontanate dal set. Abbiamo fatto dire a Julia solo 'Thunderbolts', tranne che per le riprese in primo piano, e abbiamo allontanato tutte le comparse dal set".

"A parte questo, speri solo che non ci siano fughe di notizie", ha aggiunto Schreier. "E le persone hanno mantenuto il segreto piuttosto bene. Sono sicuro che qualche informazione sia trapelata qua e là. E sappiamo che alla fine queste cose vengono fuori, ma cerchi di tenerle segrete il più a lungo possibile e di realizzare un film che funzioni, anche se, come sai, ci sono indizi di queste cose là fuori nel mondo".

I fan hanno ipotizzato che il team dei Thunderbolts si sarebbe trasformato in una versione degli Avengers molto prima dell'uscita del film, e per molti spettatori non è stata una sorpresa. Ironia della sorte, gli stessi Marvel Studios sono stati criticati per aver svelato questo segreto, poiché la campagna di marketing ha cambiato rotta già dopo il primo weekend di programmazione. I cartelloni pubblicitari nelle principali città sono stati modificati con la scritta "New Avengers" al posto di "Thunderbolts", spiegando così il significato dell'asterisco nel titolo.