Thunderbolts*, il regista chiarisce perché non si tratta della Suicide Squad della Marvel

Sebbene la trama abbia molti punti in comune con quella del film DC, il regista ha sottolineato le ragioni per cui i due team sono molto diversi

È facile sostenere che ci siano molte somiglianze tra la Suicide Squad e i Thunderbolts. Entrambe le squadre sono composte da ex-criminali che cercano di redimersi dopo essere stati imprigionati.

Entrambi i film cercano di lanciare un franchise che i fan potranno godersi fino al ritorno al cinema rispettivamente degli Avengers e della Justice League. Ma se c'è una persona che crede che i due team non potrebbero essere più diversi, è il regista di Thunderbolts* Jake Schreier.

Durante una recente intervista con Fortress of Solitude, il regista è stato entusiasta di approfondire ciò che rende la sua squadra dei Thunderbolts diversa da qualsiasi cosa gli spettatori abbiano visto al cinema in precedenza. I due concept potranno sembrare simili, ma ciò che i Thunderbolts stanno per realizzare nel MCU non è ciò per cui è stata assemblata la Suicide Squad della DC. In ogni caso, su queste pagine potete già leggere la recensione di Thunderbolts*.

Thunderbolts e Suicide Squad sono molto diversi, la spiegazione del regista

Thunderbolts*: Sebastian Stan e David Harbour in una scena

Come spiega lo stesso Schreier: "La cosa più intelligente della sceneggiatura di Eric Pearson e di quella che Brian Chapek ha sviluppato con lui è che c'era una svolta in questo senso. Fin dall'inizio, Valentina Allegra de Fontaine li manda a uccidersi l'un l'altro, non ad essere una specie di squadra di disertori con cui fare operazioni segrete".

The Suicide Squad - Missione Suicida: una scena del film

Il regista ha quindi chiarito: "Quindi, fin dall'inizio, mi è sembrato che questo lo contraddistinguesse, e poi abbiamo pensato di poter lasciare il segno entrando in una dimensione molto più interiore dei personaggi, facendo leva più sulle lotte interne che su quelle esterne, e trovando un certo livello di differenza".

Come già anticipato, Thunderbolts* seguirà Yelena Belova (Florence Pugh) dopo gli eventi di Black Widow. La giovane agente segreta sarà inviata in una pericolosa missione che coinvolgerà anche personaggi come Bucky Barnes (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell) e Red Guardian (David Harbour). Il film sarà uno degli ultimi del MCU distribuiti prima dell'arrivo di Avengers: Doomsday. La maggior parte dei personaggi della produzione diretta da Jake Schreier tornerà nel grande evento crossover del prossimo anno.