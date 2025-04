Thunderbolts: le proiezioni di prova sono rassicuranti: "Tra i migliori film dei Marvel Studios da anni"

Per una volta, le proiezioni di prova sembra abbiano avuto un responso positivo da parte del pubblico per il nuovo film del MCU

Thunderbolts sarà il prossimo film dei Marvel Studios ad approdare in sala e sembra che le ultime proiezioni di prove siano andate piuttosto bene.

Dopo che Captain America: Brave New World aveva avuto pessimi test-screening, la speranza è che il prossimo film possa riportare l'MCU sulla strada giusta prima dell'arrivo de I Fantastici Quattro: Gli Inizi a luglio. Nei mesi precedenti l'uscita di Brave New World, infatti, erano arrivati preoccupanti resoconti sulle proiezioni di prova e sulla trama completa che, al di là di alcuni cambiamenti tardivi in post-produzione, si sono rivelati accurati.

Ora, un utente di Reddit che ha dato una valutazione accurata della qualità di quel film prima della sua uscita a febbraio è tornato con la sua opinione su Thunderbolts. Se questi commenti dovessero essere confermati dalla versione finale, il film potrebbe essere considerato uno dei migliori blockbuster dei Marvel Studios.

Cosa dicono le ultime proiezioni di prova di Thunderbolts

Un'immagine di Sentry dal trailer di Thunderbolts*

"Ho assistito a un test-screening di questo film vicino a Burbank circa 6 settimane fa. Non dirò molto, ma credo che se vi sentite stanchi di questo genere, perché ultimamente sono tutti uguali, vi consiglio di dargli un'occhiata. La storia di questi personaggi è davvero interessante, la dinamica di squadra è fantastica (non diversa da quella di Guardiani della Galassia) e il modo in cui Sentry/Void viene inserito nella storia è davvero affascinante".

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

"Mi aspetto che questo film abbia un buon successo nelle settimane successive al lancio. Prevedo un Tomatometer sopra il 90% per la critica e il pubblico (ovviamente potrei sbagliarmi), ma il pubblico con cui ero sembra averlo adorato e non riusciva a smettere di parlarne dopo la proiezione".

Da un po' di tempo sono emersi segnali che inquadrano Thunderbolts come un film diverso dai soliti del MCU, quindi questo fa ben sperare. È stato certamente pubblicizzato in modo diverso, ma in ogni caso, negli ultimi mesi è diventato chiaro che questa non sarà solo la "Suicide Squad" della Marvel, e con Sentry confermato anche in Avengers: Doomsday, non si tratterà di un film in cui il villain servirà solo a essere ucciso alla fine.