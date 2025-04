Thunderbolts, il nuovo trailer svela il personaggio di Sentry: "L'eroe più potente della Terra"

I biglietti per Thunderbolts dei Marvel Studios sono attualmente in vendita e per l'occasione è stato appena pubblicato un nuovo trailer che svela alcuni retroscena inediti sul misterioso Sentry.

Sebbene il personaggio di Bill Pullman rimanga nascosto nell'ombra per tutta la durata del filmato, vediamo molto di più il potere di The Void mentre devasta la città, con la squadra di antieroi protagonista che viene reclutata per fermare la sua inarrestabile ascesa.

Il teaser sembra inoltre confermare l'indiscrezione secondo cui Val (Julia Louis-Dreyfus) presenterà Sentry al mondo come "l'eroe più potente della Terra" in sostituzione degli Avengers scomparsi, prima che qualcosa vada terribilmente storto.

Thunderbolts: la durata, il budget e la colonna sonora

Thunderbolts*: Sentry/Void in una scena del trailer

Recentemente, è stato confermato che il prossimo film del MCU dovrebbe durare circa 2 ore e 6 minuti, e le stime aggiornate del box office prevedono che la pellicola possa incassare tra i 65 e gli 85 milioni di dollari nel corso del suo weekend di debutto.

Julia Louis-Dreyfus e i Thunderbolts a colloquio

Non sarebbe un cattivo risultato per un film con un budget "modesto" di 180 milioni di dollari (al netto dei costi di marketing), soprattutto se si tiene conto del fatto che Thunderbolts è un film piuttosto anomalo, senza star di primo piano, con Florence Pugh e Sebastian Stan di gran lunga i nomi più importanti del cast.

I Marvel Studios hanno recentemente annunciato inoltre che i Son Lux comporranno la colonna sonora del film. La band sperimentale americana è stata nominata agli Oscar e ai BAFTA per la soundtrack del miglior film del 2022, Everything Everywhere All at Once.