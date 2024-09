Thunderbolts, polemiche per il film Marvel: il poster è stato realizzato con l'IA?

Con l'arrivo del trailer di Thunderbolts è stato condiviso in rete anche un poster nuovo di zecca e molti fan pensano che sia stato creato dall'IA.

L'attenzione delle persone si è concentrata principalmente sulla mano di "Bob", il personaggio dietro la cui identità dovrebbe nascondersi Sentry, uno degli essere più potenti dei fumetti Marvel. Infatti, una prima pubblicazione dell'immagine mostrava il personaggio di Lewis Pullman con sei dita invece di cinque.

Questo ovviamente ha mandato in fibrillazione gli investigatori dei Marvel Studios che hanno cercato di analizzare l'immagine per capire se potesse essere stata generata dall'intelligenza artificiale. Gran parte del web sembra essere approdata alla teoria che si tratti solo di un errore di photoshop, dato che ci sono altre irregolarità nella composizione del poster (ad esempio, gli arti di altri personaggi sono disposti in strane posizioni che non hanno molto senso. Tuttavia, non nel modo in cui apparirebbe con l'uso dell'IA).

Dopo un'ulteriore verifica su Twitter, si è ipotizzato che il sesto dito di "Bob" sia in realtà solo il quinto dito tagliato da alcune strane scelte di layout. Altri commentatori sono intervenuti con osservazioni sull'incrocio delle braccia di US Agent, di Red Guardian e di Ghost in strane intersezioni. È chiaro che c'è stato un assemblaggio e forse qualcuno ha dimenticato di etichettare tutti i livelli quando ha ripulito il tutto? Un caso strano, sicuramente. Ma c'è anche una possibilità di cui non si parla. E se "Bob" avesse davvero un sesto dito?

Thunderbolts, ufficiale: Lewis Pullman sarà Sentry nel MCU

I trailer della Marvel sono noti per nascondere gli elementi cruciali del film finale. L'altra discussione principale dei fan online sul trailer dei Thunderbolts è che Yelena Belova potrebbe essere in missione all'interno della Avengers Tower*. Perché tutti questi antieroi o veri e propri cattivi sarebbero stati lasciati liberi all'interno dell'ex casa degli eroi più potenti della Terra?

La risorsa che sono stati incaricati di eliminare potrebbe essere il "Bob" di Pullman? Perché quest'uomo, vestito come un paziente di ospedale, si aggira in quella che si presume essere un'area riservata? Inoltre, cosa diavolo erano quelle cose appese al soffitto? Forse si trattava solo di un leggero spoiler piuttosto che di un caso di IA impazzita. Potremmo saperne di più una volta che il film approderà nelle sale, il 2 maggio 2025.