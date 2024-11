Thunderbolts*: ecco chi è Bob, il Sentry della Marvel

Il nuovo trailer di Thunderbolts mostra l'ultimo sguardo a un personaggio chiamato semplicemente "Bob*", lasciando i fan del MCU a chiedersi chi sia e quale possa essere il suo ruolo nel film.

Anche se non è stato confermato ufficialmente, la maggior parte dei fan ipotizza che "Bob" sia il Robert Reynolds dei fumetti Marvel, conosciuto anche come Sentry e Il Vuoto.

Steven Yeun era stato inizialmente previsto per il ruolo prima di abbandonare il progetto per motivi ufficialmente sconosciuti. Ora, dopo aver cercato un nuovo inizio per mettere in scena questo intrigante personaggio, Bob sarà interpretato da Lewis Pullman.

Chi sono The Sentry e The Void?

Thunderbolts* poster

Sentry, nei fumetti, è rappresentato in una super tuta gialla con fasci di potere gialli e incandescenti provenienti dai pugni chiusi. Nei fumetti Marvel, Sentry è uno degli eroi più potenti in circolazione, ma nessuno nell'universo Marvel sa che lo è, compreso lui stesso.

Robert Reynolds è apparentemente un uomo comune, finché non si ricorda improvvisamente di non esserlo. Si scopre che anni prima ha operato come supereroe Sentry, che aveva "il potere di un milione di soli che esplodono". Contemporaneamente, ha operato come cattivo chiamato Il Vuoto, anche se nessuno (lui stesso compreso) lo sapeva. Il Vuoto rappresentava il lato oscuro dei poteri di Sentry e divenne una grande minaccia per la Terra.

Quando fu chiaro che Sentry e il Vuoto erano in realtà la stessa persona e che la minaccia del Vuoto non poteva essere fermata in altro modo, Robert collaborò con Reed Richards e il Dottor Strange per far sì che tutti sulla Terra dimenticassero l'esistenza di Sentry e del Vuoto.

Naturalmente, quando Robert iniziò a operare come Sentry dopo aver recuperato i suoi ricordi, anche il Vuoto tornò. Per contenere la minaccia, il mondo ha nuovamente cancellato i suoi ricordi e del Vuoto. Robert è tornato alla sua vita più banale, finché i suoi ricordi non sono stati ripristinati.

Sentry ha preso parte a molti importanti eventi e storie dei fumetti, apparendo sia come Sentry, che come Vuoto e Robert Reynolds in diversi punti della linea temporale.

Come si inserisce Bob nei Thunderbolts*?

Thunderbolts: un'immagine

Ci sono diverse teorie che circolano su come Bob si inserirà esattamente nella narrazione del film Thunderbolts* del prossimo maggio, partendo dal presupposto che sia effettivamente Sentry.

A quanto pare, nel trailer Bob è detenuto in una struttura che sembra abbastanza simile al Raft. Ha dei fori di proiettile sulla camicia e dà l'impressione di essere un po' sopra le righe.

Questo sembra l'esatto set-up necessario per la prima storyline di Sentry nei fumetti, che coinvolge il mind-wipe e la riscoperta di chi sono realmente Sentry e Vuoto. Inoltre, potrebbe essere un'ispirazione per la storyline dei Nuovi Vendicatori, in cui Robert si trasforma nel Vuoto dopo aver recuperato i suoi ricordi per la seconda volta.

Per quanto riguarda il motivo per cui sarebbe stato introdotto in questo film, ci sono diverse teorie. Un'idea comune è che Val (Julia Louis-Dreyfus) voglia usare Sentry in qualche modo, come arma, come super soldato o in qualcosa di completamente diverso.

Dato che il trailer mostra Val come la mente dietro la nuova squadra dei Thunderbolts, è chiaro che sta cercando di ottenere qualcosa e ha bisogno di persone che non abbiano paura di sporcarsi le mani per farlo. I trailer finora non hanno chiarito molto su quale sia esattamente questo obiettivo, ma viste le persone che ha riunito, è chiaro che richiederà grandi abilità e potere da parte di chi è coinvolto.

Sentry, essendo potente come "un milione di soli che esplodono", le darebbe certamente un vantaggio in termini di potenza, e se il Vuoto entrasse in gioco, la sua scia potrebbe portare molta distruzione.