Thunderbolts*: debutto al box office USA è inferiore di Captain America: Brave New World

Nonostante le recensioni entusiastiche da parte della critica, Thunderbolts non fa sfaceli al botteghino americano. Il debutto del cinecomic capitanato da Florence Pugh, David Harbour e Sebastian Stan tutto sommato è "soft" visto che gli incassi si fermano a 76 milioni di dollari incassati da 4.330 sale, con una media per sala di 17.551 dollari. Cifre importanti, s'intende, ma inferiori agli 88,8 milioni incassati al debutto dal ben più criticato Captain America: Brave New World. L'incasso di Thunderbolts si allinea a Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (75 milioni) ed Eternals (71 milioni di dollari), che hanno introdotto nuovi protagonisti nel Marvel universe. Gli analisti ritengono che Thunderbolts riceverà un'importante spinta nelle prossime settimane da critica e pubblico, che ha accolto il film con un 88% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Se si considerano anche gli 86,1 milioni raccolti a livello internazionale, la pellicola finora ha incassato 162,1 milioni globali.

Michael B- Jordan in una scena de I peccatori

I Peccatori perde la prima posizione, ma continua ad accumulare incassi rivelandosi una vera e propria sorpresa al botteghino. Altri 33 milioni portano il period horror di Ryan Coogler interpretato da Michael B. Jordan a 180 milioni di incassi domestici e a quasi 237 milioni globali, il tutto a fronte di un budget di 90 milioni. Successo di pubblico e critica per la pellicola che vede due gemelli imprenditori intenti a lottare contro i vampiri in una cittadina del Sud negli anni '30.

Minecraft non molla la presa

Recupera una posizione Un film Minecraft, risalendo al quarto posto. Altri 13,7 milioni portano la giocosa pellicola con Jack Black e Jason Momoa a un totale domestico di oltre 398 milioni e a un incasso globale di 873 milioni. La pellicola targata Warner Bros. è attualmente il maggior incasso di Hollywood dell'anno nonostante i giudizi non proprio entusiastici della critica, come conferma la nostra recensione di Un film Minecraft.

Ben Affleck e Jon Bernthal in una scena

Al quarto posto troviamo The Accountant 2, sequel dell'action con la star Ben Affleck. Altri 9,4 milioni d'incasso segnano una flessione del 61%, arrivando a un totale domestico di 41,1 milioni in due settimane. Se si sommano gli incassi internazionali il film d'azione rivolto a un pubblico adulto arriva a 54,3 milioni globali. La strada per recuperare i costi è ancora lunga, visto che la pellicola ha un budget dichiarato di 80 milioni di dollari.

The Accountant 2, sequel dell'action con la star Ben Affleck che debutta in terza posizione con 24,5 milioni di dollari da 3.610 sale e una media per sala di 6.784 dollari. Il film è stato lanciato anche all'estero con 13,7 milioni di dollari da 71 mercati, portando il totale globale a 38,2 milioni di dollari. A livello globale È un inizio di tutto rispetto per un film d'azione vietato ai minori rivolto a un pubblico adulto, anche se la strada per sebbene il sequel abbia un costo elevato di 80 milioni di dollari, quindi dovrà avere un impatto globale per giustificare il budget.

Chiude la top 5 un altro horror tratto da un videogame, Until Dawn - Fino all'alba. Posizione invariata per la pellicola che incassa altri 3,8 milioni arrivando a un totale di 14,3 milioni in due settimane. Come svela la nostra Until Dawn, la recensione: un adattamento che cambia, restando fedele, l'adattamento fedele del survival thriller ultra sanguinoso, e per questo classificato R, diretto da David F. Sandberg, racconta il confronto tra un gruppo di giovani e una presenza inquietante durante una reunion in un rifugio in montagna.