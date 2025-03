Thunderbolts, David Harbour: "Il film è pieno di pretenziosi candidati agli Oscar"

L'ultimo trailer di Thunderbolts ha messo in luce il cast eccezionale del nuovo film Marvel dedicato agli anti-eroi. Ora, in un'intervista con Screen Rant, David Harbour, interprete di Red Guardian, ha condiviso la sua opinione sulla pellicola, sottolineando l'altissimo livello del cast coinvolto.

Thunderbolts, un cast d'eccezione

"Sì, vorrei aggiungere qualcosa: sono stato candidato ai Tony. Anche David Harbour è stato nominato ai Tony. Abbiamo lavorato in teatro, abbiamo calcato i palcoscenici off-Broadway insieme. Siamo tutti un gruppo di appassionati di cinema e teatro. Jake Schreier è una persona brillante, e credo che fossimo tutti consapevoli di quanto il progetto sembrasse insolito alla community Marvel quando è stato annunciato un anno fa. Un gruppo di outsider messi insieme, senza apparenti collegamenti con il resto dell'universo?"

Thunderbolts: un'immagine

"E poi penso che questo ci abbia dato una vera libertà per fare qualcosa di diverso. E penso che ci siamo davvero provati. E quindi la cosa gratificante è stata vedere i trailer uscire, e penso che dopo aver visto il film, penso che sia entusiasmante e credo che sia una sorta di iniezione di energia per ciò che verrà dopo per Marvel, e sì, è pieno di pretenziosi candidati agli Oscar come Florence Pugh. Quindi cosa vuoi fare? Dobbiamo evidenziarlo. Sebastian Stan. Voglio dire, i crediti sono pazzeschi. I premi, i glitter, è puro cinema".

A differenza di Captain America: Brave New World, Thunderbolts non ha subito lunghi rimaneggiamenti. Secondo le ultime indiscrezioni, i Marvel Studios sarebbero così fiduciosi nel risultato finale da non aver organizzato proiezioni di prova pubbliche.

Thunderbolts: un'immagine

Il cast di Thunderbolts include Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan come Bucky Barnes, David Harbour nei panni di Red Guardian, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, Hannah John-Kamen come Ghost, Olga Kurylenko nei panni di Taskmaster, Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine e Lewis Pullman nei panni di "Bob". La storia segue questo gruppo di emarginati che, dopo essere caduti in una trappola orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, sono costretti a intraprendere una missione ad alto rischio che li porterà a confrontarsi con i lati più oscuri del loro passato.

Riusciranno questi anti-eroi a trovare redenzione e diventare qualcosa di più prima che sia troppo tardi?