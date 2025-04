Thunderbolts*, David Harbour conferma: "Un sacco di scene del trailer non sono nel film"

David Harbour ha ammesso che molte delle scene presenti nel trailer di Thunderbolts non sono presenti nel final cut del cinecomic del Marvel Cinematic Universe*.

In realtà, ormai è piuttosto comune che molte delle scene che vengono inserite nei trailer poi non compaiano affatto nel montaggio definitivo e così sarà anche per Thunderbolts*.

Le scene del trailer tagliate dal montaggio di Thunderbolts*

Intervistato da DigitalSpy, David Harbour ha spiegato che le scene tagliate sono soprattutto momenti divertenti o improvvisazioni fatte sul set con il resto del cast.

Julia Louis-Dreyfus in una scena di Thunderbolts*

"È stato divertente anche vedere il materiale promozionale, perché c'è così tanto girato che è stato tagliato in sala montaggio e che forse il team marketing ha ripescato, piccoli momenti che non sono nel film ma che hanno deciso di usare. C'erano tantissime riprese in cui stavamo semplicemente scherzando, e che funzionano bene in un trailer divertente, ma che non si adattavano al tono del film. Ma c'erano un sacco di cose buone" ha concluso.

Il team e la trama di Thunderbolts*

Nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts*, sono riuniti diversi antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker.

Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes in Thunderbolts*

Intrappolati in una missione mortale, i Thunderbolts dovranno affrontare una minaccia pericolosa che li costringerà a fare i conti con il proprio passato. Il cast del film comprende Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, David Harbour nel ruolo di Red Guardian, Wyatt Russell nel ruolo di U.S. Agent, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost, Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster e Julia Louis-Dreyfus nei panni della Contessa Valentina Allegra de Fontaine.