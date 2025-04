Thunderbolts: David Harbour è arrabbiato con Pedro Pascal da 30 anni, ecco perché

David Harbour ha dichiarato di conoscere Pedro Pascal da decenni ormai e che i due hanno una sorta di "relazione" che dura da circa 30 anni.

"Conosco Pedro Pascal da quando avevo 17 anni", ha dichiarato Harbour a ET Now. "Perché abbiamo frequentato la Northwestern. Abbiamo fatto l'audizione per lo stesso spettacolo. Lui ha ottenuto la parte principale, già allora. Era davvero talentuoso e attraente. Sono stato arrabbiato con lui per 30 anni".

Nel 2022 è stato annunciato che i due avrebbero recitato e prodotto insieme una serie limitata per HBO e Max intitolata My Dentist's Murder Trial, basata sull'omonimo articolo del New Yorker. Pascal interpreterà il dottor Gilberto Nunez, incriminato per l'omicidio del suo amico Thomas Kolman, che sarà interpretato da Harbour. Secondo quanto riferito, la serie è ancora in fase di sviluppo.

Da rivali alle audizioni a colleghi nel Marvel Cinematic Universe

Thunderbolts*: David Harbour al volante in una scena

Harbour è entrato a far parte dell'Universo Marvel nel 2021, debuttando nel ruolo di Alexei Shostako, alias Red Guardian, padre adottivo di Natasha Romanoff e Yelena in Black Widow.

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Vanessa Kirby durante il Comic-Con 2024

L'attore ha ripreso il ruolo in Thunderbolts, che vede l'improbabile unione di una squadra formata dai più grandi antieroi della Marvel con il compito di salvare il mondo. Pascal, invece, compirà il suo debutto nel MCU quando interpreterà Reed Richards*, alias Mr. Fantastic, ne I Fantastici 4: Gli Inizi, il quale sarà ambientato in una realtà alternativa rispetto a quella principale attualmente in corso.

Thunderbolts* è uscito oggi, 30 aprile, nelle sale italiane mentre arriverà il 2 maggio negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i Fantastici 4, invece, la pellicola con cui verrà introdotta la Prima Famiglia di supereroi arriverà al cinema il 23 luglio 2025. Su queste pagine trovate già la recensione di Thunderbolts.