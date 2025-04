Thunderbolts*: un collegamento inaspettato al film con David Harbour protagonista

Una battuta in Thunderbolts* potrebbe aver uno strano collegamento con un film che ha avuto David Harbour come protagonista

Thunderbolts* il prossimo film dell'Universo Marvel, ha inaspettatamente collegato all'MCU un film che non avrebbe nessun collegamento con i supereroi. L'attore al centro di questa strana citazione ha detto la sua su questo riferimento di uno dei suoi ultimi film.

In una clip recentemente rilasciata di Thunderbolts, il personaggio di Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine, si riferisce al Red Guardian di David Harbour come "vecchio Babbo Natale". Una battuta che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan che hanno riconosciuto il film in cui David Harbour interpretava Babbo Natale nel 2022: Violent Night.*

Il collegamento ha dato vita a teorie dei fan sul fatto che si trattasse di un accenno intenzionale tra i franchise, e ora lo stesso Harbour si è espresso sulla questione nel corso di una recente intervista. L'attore ha dato la sua spiegazione sulle origini di questa inaspettata citazione, che ha deliziato sia gli appassionati della Marvel che i fan del film su Babbo Natale.

Thunderbolts*: riferimento casuale o battuta voluta?

Violent Night: David Harbour nel poster

Quando gli è stato chiesto del riferimento al "vecchio Babbo Natale", Harbour ha rivelato:

"Non credo fosse intenzionale il collegamento. Anche se penso che la battuta sia stata inserita in una prima stesura della sceneggiatura scritta da un mio amico, Eric Pearson. Ad Eric voglio molto bene e credo che sia stato un omaggio da parte sua al film, anche solo per prendermi in giro. Però non ne abbiamo mai parlato".

Questo collegamento scherzoso tra i film ha un significato particolare dato il doppio ruolo di Harbour. In A Violent Night ha interpretato un Babbo Natale grintoso e orientato all'azione, che si è rivelato esser stato un temibile vichingo di nome Nikamund il Rosso prima di diventare l'allegro portatore di doni.

Il confronto con il suo personaggio Marvel, Alexei Shostakov/ Red Guardian è inevitabile. In Thunderbolts* interpreta un'altra figura barbuta e imponente con "Rosso" nel titolo e rende il soprannome particolarmente adatto.

Le nuove clip di Thunderbolts hanno fornito ai fan il primo sguardo sostanziale al film, che riunisce una squadra di antieroi tra cui Yelena Belova di Florence Pugh, Bucky Barnes di Sebastian Stan*, Ghost di Hannah John-Kamen, Taskmaster di Olga Kurylenko e U.S. Agent di Wyatt Russell.

Il filmato suggerisce che il Red Guardian di Harbour non era originariamente destinato a far parte della squadra, con Valentina che appare sorpresa dalla sua presenza. La citazione funziona su più livelli, al di là del semplice riconoscimento del ruolo di Babbo Natale di Harbour. In Violent Night, il personaggio di Harbour subisce una trasformazione. Da violento guerriero vichingo ad amata icona natalizia, un viaggio che rispecchia i temi di redenzione al centro di Thunderbolts*, che segue un gruppo di ex cattivi e personaggi moralmente ambigui in cerca di redenzione attraverso azioni eroiche.

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

Sebbene il riferimento al "vecchio Babbo Natale" non sia stato deliberatamente concepito come un crossover tra franchise, rappresenta il tipo di meta-umorismo giocoso che è diventato un marchio di fabbrica dei moderni film di supereroi, riconoscendo le più ampie filmografie degli attori senza rompere troppo esplicitamente la quarta parete. Per i fan di entrambi i franchise, si tratta di un divertente riferimento che aggiunge un ulteriore livello di divertimento all'atteso film di squadra.

Thunderbolts arriverà nei cinema italiani il 30 aprile*.