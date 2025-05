Thunderbolts*, Spider-Man: No Way ha cambiato la storia di Sentry

Il regista di Thunderbolts* ha svelato che durante la stesura della sceneggiatura hanno dovuto cambiare la storia di Sentry a causa di Spider-Man: No Way Home

Sembra che Spider-Man: No Way Home, che ha visto protagonista Tom Holland nel 2021, sembra aver avuto un ruolo nell'alterazione della trama di Sentry in Thunderbolts. Questo perché, Sentry, noto anche come Robert "Bob" Reynolds, creato da Jae Lee e Paul Jenkins, è uno degli esseri più potenti esistenti nei fumetti Marvel. Il personaggio ha fatto il suo debutto nel MCU in Thunderbolts ed è interpretato incredibilmente e magistralmente da Lewis Pullman.

Jake Schreier, il regista di Thunderbolts*, sottolinea come non abbia potuto usare la storia di Sentry presente negli albi a fumetti per cancellare la memoria dell'eroe. Lo stesso regista ha infatti recentemente condiviso che il cambiamento della storia è stato causato dagli eventi accaduti nel terzo film di Spider-Man.

Il collegamento di Spider-Man: No Way Home con Sentry

Un'immagine di Sentry dal trailer di Thunderbolts*

Schreier ha detto a Marvel.com che in Thunderbolts* non hanno mostrato la storia di Sentry uguale ai fumetti perché era una cosa già vista in precedenza. Infatti, negli albi, Sentry si cancella dalla memoria di tutti per sconfiggere Il Vuoto. Il regista ha svelato:

"Ovviamente non abbiamo potuto raccontare la stessa storia a causa di Spider-Man: No Way Home, nel quale lo stesso Peter Parker si fa cancellare dalla memoria di tutte le persone che lo conoscono. Grazie, Jon Watts".

Sentry, alias Bob, è stato introdotto nel fumetto The Sentry #1, uscito nel 2000. Nel racconto di Jenkins e Lee, Bob si cancella dalla memoria di tutti per sconfiggere il suo personaggio oscuro, il Vuoto. Tuttavia, in Thunderbolts, la sconfitta del Vuoto avviene in modo diverso rispetto ai fumetti. Questo perché il Peter Parker di Tom Holland aveva già fatto una cosa simile in Spider-Man: No Way Home.*

Infatti, alla fine del film, Parker si è fatto cancellare dalla memoria del mondo con l'aiuto del Doctor Strange. Questo è stato fatto come misura per impedire agli esseri degli universi alternativi di entrare nell'universo principale.

Quindi, per evitare di avere una trama simile in due film Marvel, Schreier ha deciso di modificare l'introduzione di Sentry in Thunderbolts*. Inoltre, ha lodato i fumetti originali di Sentry e ha affermato:

"È interessante leggere quella serie. Quando abbiamo parlato con Paul Jenkins, lui ne ha parlato come di una parabola sulla salute mentale e sull'idea di una pari quantità di bene e di male. Ma quando leggo Sentry in quei fumetti, c'è questo livello di arroganza in lui, e sembra che le persone intorno a Bob stiano diventando preoccupate. Ho pensato che fosse una cosa risonante".

Thunderbolts è arrivato nelle sale il 1 maggio 2025*.