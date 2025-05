Thunderbolts*, anche Hideo Kojima ha adorato il film dei Marvel Studios: ecco la sua recensione

Hideo Kojima, noto soprattutto per aver creato la serie di videogiochi Metal Gear, ha recentemente scritto una breve recensione di Thunderbolts, rivelando che il film lo ha colpito molto.

Interpretato da Florence Pugh, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, David Harbour e Sebastian Stan, il film del Marvel Cinematic Universe vede un gruppo di cattivi e antieroi riuniti per formare un'improbabile squadra il cui compito diventa quello di salvare il mondo.

Il film affronta pesantemente i temi della salute mentale, della redenzione e della ricerca di un vero scopo nella vita, discostandosi dal tono generalmente più spensierato per cui il franchise dei Marvel Studios era noto in precedenza.

Thunderbolts*, le parole di Hideo Kojima sul film Marvel

Su X, Kojima ha rivelato il suo punto di vista sul significato più profondo di Thunderbolts. Il game designer ha osservato che il film "non riguarda l'eliminazione di un potente nemico esterno per salvare il mondo", ma piuttosto "si tratta di abbracciare individui solitari e salvare il pubblico dai propri nemici interiori". Di conseguenza, ha trovato Thunderbolts "_un film del MCU dal cuore veramente gentile*_".

Kojima ha poi sottolineato l'equilibrio tra commedia e cuore nel film, definendo il senso dell'umorismo del regista Jake Schreier "perfetto". Il guru dei videogame si è anche complimentato con Pullman, che "ha conferito alla storia una grande atmosfera". Tuttavia, il suo elogio più grande è stato riservato alla protagonista del film: "Soprattutto Florence Pugh è stata fenomenale. Si può dire che è il suo film".

Kojima è una figura rispettata in tutta la cultura pop grazie alla qualità della sua scrittura e all'approccio cinematografico che adotta nella narrazione dei videogiochi. Il progettista condivide spesso il suo punto di vista sui film e sulle serie televisive che visiona, come su Joker: Folie à Deux e il parere su Captain America: Brave New World. Per questo motivo, il fatto che Thunderbolts abbia ricevuto il suo timbro di approvazione ha un certo peso.