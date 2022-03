Three Thousand Years of Longing di George Miller verrà presentato a Cannes 2022

George Miller sarà uno dei protagonisti di Cannes 2022, dove presenterà il suo nuovo film Three Thousand Years of Longing.

George Miller sarà uno dei protagonisti di Cannes 2022 con il suo film Three Thousand Years of Longing, progetto che è stato confermato nella programmazione del festival dopo Top Gun: Maverick ed Elvis.

Il regista tornerà quindi sulla Croisette dopo aver presentato nel 2015 Mad Max: Fury Road.

La protagonista di Three Thousand Years of Longing sarà Tilda Swinton nel ruolo di una studiosa che incontra un Djinn (Idris Elba), che le offre tre desideri in cambio della sua libertà. La loro conversazione, che si svolge in un hotel a Istanbul, porta a delle conseguenze inaspettate.

George Miller è stato inoltre presidente della Giuria al Festival di Cannes nel 2016.

Il suo nuovo progetto doveva arrivare nelle sale nel settembre 2021, venendo però posticipato a causa della pandemia. Attualmente non è stata annunciata la nuova data prevista per il debutto nelle sale del lungometraggio.

Il filmmaker tornerà presto sul set per le riprese di Furiosa, il prequel di Fury Road con Anya Taylor-Joy nel ruolo avuto da Charlize Theron nel precedente film.