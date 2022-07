Da George Miller a Fausto Brizzi e tanti horror: ecco il listino Eagle Pictures per il 2022

Eagle Pictures presenta il suo listino per il nuovo semestre del 2022: una programmazione ricca di titoli stranieri attesissimi e pellicole per tutti i gusti.

La seconda parte di 2022 di Eagle Pictures è pronto a regalare ai suoi spettatori tantissime proposte diverse, dai tanti horror, come Smile e Dampyr, a film italiani attesi come Da Grandi di Fausto Brizzi, passando per l'ultimo titolo di George Miller, presentato al Festival di Cannes 2022, con Idris Elba e Tilda Swinton. Volete saperne di più riguardo alla programmazione cinematografica dei prossimi mesi di Eagle Pictures? Ecco i film previsti per il secondo semestre del 2022.

La selezione horror di Eagle Pictures

Locandina di Smile

Tra i tanti titoli messi a disposizione da Eagle Pictures troviamo Dampyr, diretto da Riccardo Chemello: sono gli anni '90 e nei Balcani c'è una vera e propria guerra. I soldati guidati da Kurjak devono mantenere la loro postazione, ma vengono improvvisamente massacrati da misteriose creature soprannaturali assetate di sangue. Per risolvere la situazione viene chiamato un mercenario, Harlan Draka, che si professa Dampyr, ovvero un uccisore di vampiri, senza effettivamente esserlo. Riuscirà a sconfiggere le forze del male? In arrivo anche Gli occhi del diavolo di Daniel Stamm (L'ultimo esorcismo) con Virginia Madsen: il Vaticano decide di riaprire una scuola di esorcismo, visto il dilagare dei casi di possessione demoniaca. Solo i sacerdoti, però, potranno esercitare esorcismi, e quando suor Ann si scontrerà suo malgrado con una forza demoniaca devastante, che infesterà l'intero istituto, tutto sembrerà precipitare verso l'irreparabile. Grande attesa per il 29 settembre 2022 con l'uscita di Smile, l'inquietante horror dell'esordiente Parker Finn: al centro della trama una ragazza che, dopo aver visto un incidente, sembra essere perseguitata da delle apparizioni inquietanti, che continuano a sorriderle. In anteprima Eagle Pictures ha annunciato l'arrivo anche di Scream 6, il nuovo capitolo che sarà diretto nuovamente da Matt Bettinelli-Olpin e che, apparentemente, non avrà Neve Campbell nel cast.

Emozioni dall'Italia agli USA

Three Thousand Years of Longing: una scena del film

C'è anche un po' d'Italia nel nuovo listino Eagle Pictures, partendo da L'uomo sulla strada di Gianluca Mangiasciutti con Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy: la piccola Irene vede suo padre morire a causa di un incidente stradale ma non riesce a vedere il volto della persona che l'ha investito. Una volta cresciuta, la ragazza inizia a lavorare nella fabbrica di Michele, senza sapere che è proprio l'assassino di suo padre. Da grandi segna il ritorno di Fausto Brizzi dietro la macchina da presa, con un cast ricco di nomi noti, da Enrico Brignano a Ilenia Pastorelli, con Luca e Paolo e Carlotta Natoli: al centro della storia un gruppo di bambini di 9 anni legati da un forte senso di amicizia che tutti insieme esprimono il desiderio di diventare grandi insieme. Il giorno dopo si risvegliano adulti, anche se i loro comportamenti continuano a essere quelli di innocenti bambini... Direttamente da oltreoceano arriva invece Tremila anni di attesa il nuovo dramma fantastico di George Miller, con Idris Elba e Tilda Swinton protagonisti: Alithea incontra un Djinn, un vero e proprio "genio della lampada", che le propone di esaudire tre suoi desideri, in cambio della libertà. La donna è scettica, ma il Genio inizia a convincerla, tanto che Alithea formulerà il più sorprendente dei desideri. Per gli amanti delle emozioni forti arriva anche Devotion di J.D. Dillard, che racconta la straziante storia vera di due piloti di caccia d'élite della Marina degli Stati Uniti durante la guerra di Corea. I loro sacrifici eroici alla fine li renderanno i più celebri gregari della Marina.

Prossimamente

Il premio Oscar Damien Chazelle

Sorprendente anche la selezione di Eagle Pictures per i mesi successivi. Arriverà, infatti, Babylon di Damien Chazelle, premio Oscar per La La Land, con Brad Pitt e Margot Robbie, ambientato negli anni' 20 della Hollywood del passaggio dal muto al sonoro; Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri con Chris Pine e Michelle Rodriguez; Transformers: il Risveglio, primo capitolo di una nuova trilogia del fortunato franchise; Creed 3, di e con Michael B. Jordan e, soprattutto, Mission: Impossible - Dead Reckoning Pt. I, diretto da Christopher McQuarrie già regista dei capitoli Rogue Nation e Fallout. Nel cast, ovviamente, Tom Cruise.

Ecco il listino 2022 di Eagle Pictures: