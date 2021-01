Thor: Ragnarok, Patty Jenkins: “È uno dei migliori film Marvel”

Thor: Ragnarok - Una foto di Tessa Thompson, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo

Patty Jenkins ha tessuto le lodi del collega Taika Waititi e del film Thor: Ragnarok, che lei considera uno dei migliori lungometraggi Marvel. La regista, ospite del podcast del comico Marc Maron per parlare del nuovo film di Wonder Woman, si è anche pronunciata sulla concorrenza: "Sono così felice the il franchise di Thor abbia trovato Taika, perché lui è la persona giusta per quei film. Ragnarok è uno dei migliori film Marvel di sempre, è pura gioia. Taika è un grande regista, e ha fatto un grande film."

Thor: The Dark World, Chris Hemsworth in azione con il suo martello

Il motivo per cui si è parlato anche del Marvel Cinematic Universe è legato alle esperienze personali di Patty Jenkins, che a un certo punto avrebbe dovuto occuparsi proprio del supereroe asgardiano: "Volevo fare un film di supereroi, e lo dicevo a tutti subito dopo aver finito Monster. La gente era confusa, continuavano a propormi film sulle donne. Ma la Marvel venne a sapere del mio interesse, e devo dargliene atto, mi ingaggiarono per un film che non richiedeva una donna dietro la macchina da presa, e gliene sarò sempre grata anche se la cosa non ha funzionato." Si tratta di Thor: The Dark World, uscito nel 2013 e affidato ad Alan Taylor in seguito a divergenze creative tra Jenkins e la Marvel ("Sapevo di non poter fare un buon film con la storia che loro avevano in mente", dice lei).

Thor: Ragnarok, 10 cose che potreste non aver notato

Wonder Woman: Gal Gadot in un momento del film

La regista è quindi passata al DC Extended Universe, realizzando Wonder Woman, un sogno nel cassetto da diversi anni: "Ho contattato la Warner Bros. nel 2004, e poi mi facevo sentire ogni due anni tra quel momento e quando ho finalmente potuto girare il film." Un primo tentativo serio ebbe luogo nel 2007, ma in quel caso Jenkins dovette declinare l'offerta perché era incinta, e poi nel 2015 è stata ingaggiata per sostituire Michelle MacLaren, che aveva abbandonato il progetto per divergenze creative con la Warner. La regista ha poi girato Wonder Woman 1984, attualmente nelle sale americane e su HBO Max, e ha firmato anche per un terzo film, al momento senza data d'uscita.