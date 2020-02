Thor: Ragnarok, scovato un easter egg di The Legend of Zelda nel film di Taika Waititi

In una scena di Thor: Ragnarok i fan hanno trovato un easter egg che riporta a The Legend of Zelda, il famoso videogame.

I fan di Thor: Ragnarok, cinecomic del 2017 diretto da Taika Waititi, hanno notato un easter egg riferito a The Legend of Zelda, con uno dei simboli più iconici del videogame.

Come i veri fan sanno bene, la maggior parte dei film Marvel nascondono riferimenti ad altri personaggi, fumetti o persino indizi per film futuri, ma a quanto pare Taika Waititi ha inserito in Thor: Ragnarok un riferimento a The Legend of Zelda su un oggetto nell'appartamento di Hulk a Sakaar. Questo easter egg è emerso su Reddit, dove i fan si sono scatenati nel commentare la cosa. Il simbolo in questione, chiamato Triforce appare su un vaso posto sullo sfondo di una scena in casa di Hulk.

Se questo easter egg è stato interpretato nel modo giusto, a quanto pare Taika Waititi ha voluto inserire il simbolo di qualcosa che ama, come il videogioco The Legend of Zelda, e forse non si aspettava ci volessero ben 3 anni per scoprirlo.

Vi ricordiamo che il regista tornerà nel mondo Marvel con Thor: Love and Thunder, nuovo cinecomic dedicato al Dio del Tuono che uscirà a novembre 2021.