Thor: il primo concept art di Loki mostrava un personaggio molto diverso

Un concept art inutilizzato del cinecomic Thor mostra Loki con un look diverso da come lo abbiamo conosciuto in questi anni.

Loki è uno dei villain più amati dei cinecomic Marvel. In questi giorni è stato diffuso uno dei primi concept art sul personaggio, scartato per la realizzazione di Thor del 2011, in cui viene mostrato un look molto diverso da quello che abbiamo conosciuto sul grande schermo.

Il concept artist Ryan Meinerding ha condiviso con i suoi follower di Instagram i concept art, mostrando il design per Loki, interpretato da Tom Hiddleston, che aveva ideato prima della pre-produzione di Thor. Uno degli elementi che saltano all'occhio e che già conosciamo sono le corna sull'elmetto, che anche il Loki cinematografico possiede, mentre il resto del suo look è molto diverso dalla versione finale e assomiglia agli Einherjar di Asgard, i guerrieri d'élite che proteggono il regno.

Negli anni, Loki è diventato uno dei personaggi preferiti dal pubblico Marvel, soprattutto grazie alla fantastica performance di Tom Hiddleston che a breve tornerà in veste di protagonista di una serie realizzata per la piattaforma streaming Disney+. Il suo arrivo, salvo ritardi, è previsto per la primavera 2021.

Loki: la serie Disney+ si concentrerà sulla sua crisi d'identità

Dalle prime indiscrezioni, sembra che lo show approfondirà la personalità di Loki, approfondendo ancora di più la sua caratterizzazione, che tanto amano i fan. Nel cast della serie, oltre a Tom Hiddleston, sono stati confermati Owen Wilson e Sophia Di Martino.