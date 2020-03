Loki: la serie Disney+ si concentrerà sulla sua crisi d'identità

Molti fan Marvel aspettano con ansia l'arrivo della serie tv dedicata a Loki, interpretato da Tom Hiddleston, che a quanto pare si concentrerà sulla sua crisi d'identità, avuta tra la Fase 2 e la Fase 3 dell'universo dei cinecomic.

Lo showrunner di Loki Michael, Michael Waldron ha un piano ben preciso per il personaggio, che ha raccontato durante il podcast di Forever Dogs, approfondendo la lotta interiore del personaggio: "Penso che sia una lotta con la sua identità, chi è, chi vorrebbe essere. Sono davvero attratto dai personaggi che lottano per il controllo. Certamente vediamo che Loki nei primi 10 anni di film è fuori controllo nelle parti fondamentali della sua vita, è stato adottato e tutto ciò si manifesta attraverso la rabbia e il disprezzo verso la sua famiglia."

Questo focus che è stato previsto per la serie Loki può essere molto interessante, in quanto nei diversi cinecomic in cui il personaggio è apparso questo aspetto non è stato molto approfondito. La sua crisi d'identità non è stata palesata nello specifico, quindi la serie tv potrebbe raccontare una storia nuova, che si incastra alla perfezione nelle due fasi passate dell'universo cinematografico Marvel.

Sarà molto coinvolgente per i fan, quindi, potersi approcciare con il cambiamento graduale di Loki, fratellastro di Thor e perennemente in conflitto con lui. Tra l'altro, il figlio adottivo di Odino è sempre stato uno dei villain più amati dai fan, che sicuramente apprezzeranno questo sguardo profondo nella sua personalità.

Loki sarà disponibile su Disney+ nella primavera 2021, salvo ulteriori blocchi alle riprese.